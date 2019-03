Real Madrid-Ajax | diretta streaming | formazioni e cronaca in tempo reale LIVE 0-3

termometropolitico

(Di martedì 5 marzo 2019)in(0-3): secondo62′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! L’CALA IL TRIS, TADIC! BELLISSIMA CONCLUSIONE NEL SETTE, DOVE COURTOIS NON CI PUO’ ARRIVARE!60′ Tentativo in allungo dalla destra di Mazraoui su assist di Tadic dal limite dell’area. Pallone a lato di poco.58′ Che occasione per il! Azione in solitaria dalla sinistra di Benzema, che con un doppio passo supera Zyiech, entra in area e a giro calcia verso il secondo palo. Pallone che esce per un soffio.54′ Occasione: cross dalla sinistra di Reguilon e colpo di testa sul secondo palo di Benzema. Onana in allungo fa suo il pallone.52′ Occasione: tentativo dal limite dell’area di Zyiech. Pallone di poco a lato.51′ ...

OfficialASRoma : #OnThisDay: 11 anni fa la vittoria sul Real Madrid al Bernabeu nel ritorno degli ottavi di @ChampionsLeague - MassMarianella : Questa la vista dalla mia postazione al Bernabeu x la partita di domani. Non vedo l'ora! Un match che rappresenta b… - DiMarzio : 'Non ho vinto quasi nulla, ma mi sento un vincente. Lo sono perché ho fatto in modo che la #Fiorentina lottasse con… -