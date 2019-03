L'Europa resta al palo : I dati Istat diffusi oggi confermano che l'economia italiana è in recessione tecnica . Si distinguono a Piazza Affari i settori telecomunicazioni , +1,95%,, chimico , +1,23%, e media , +1,06%,. In ...

Europa indecisa - resta sui livelli della vigilia : Seduta poco mossa per le borse del Vecchio Continente , con gli investitori ancora concentrati sulle Minute della Fed . Dai verbali dell'ultima riunione è emerso un approccio paziente della Banca ...

Borse - Europa positiva. Piazza Affari resta indietro - vola Astaldi : Nell'attesa il presidente di Cdp, Massimo Tononi, ha convocato per oggi pomeriggio un cda straordinario della Spa controllata dal ministero dell'Economia, dove ci sono diversi dossier caldi, da ...

Biathlon - Paulina Fialkova torna in Europa e salta la tappa di Soldier Hollow! Restano in quattro per la Coppa del Mondo generale? : Un’avversaria in meno per Dorothea Wierer e Lisa VIttozzi nella corsa alla conquista della Coppa del Mondo generale di Biathlon? La slovacca Paulina Fialkova, quinta al momento in classifica a 125 punti dalla vetta ha annunciato su Facebook che rientrerà in Europa per continuare ad allenarsi ad Anterselva in vista dei Mondiali in Svezia di marzo. La slovacca, che dunque salterà due gare individuali (sprint e pursuit), scarterà questi due ...

Nell'Europa delle geometrie variabili - l'Italia non può restare sempre al margine : (A cura di Giampiero Massolo per Europea)Unione Europea e fatti del Venezuela. Un ulteriore banco di prova per le ambizioni europee in politica estera. Fallito, si dice, e anche a causa dell'opposizione italiana ad ogni posizione comune.Ma è davvero così?Se guardiamo allo stillicidio di dichiarazioni, solo in parte coordinato, di riconoscimento del Presidente Guaidò e alle difficoltà a schierarsi del Parlamento ...

Verona : trasporto illegale di sigarette dall'est Europa - arrestati due uomini : Sono finiti in carcere a Montorio di Verona i due uomini che ieri, giovedì 7 febbraio, sono stati trovati in possesso di diverse decine di chilogrammi di sigarette dai carabinieri di Verona, mentre conducevano un furgone che trasportava persone e merci. A finire in manette per il reato di contrabbando, articolo 291-bis del codice penale, sono C.N. moldavo classe 1988 e T.M. cittadino moldavo e rumeno classe 1979 con precedenti specifici a Verona ...

NEuropatie disimmuni : Italia al top - ma resta nodo regioni : L’86% dei pazienti colpiti da Neuropatie disimmuni risponde bene alle terapie e il tempo della diagnosi, rispetto a dieci anni fa, si è ridotto da diversi anni a pochi mesi. Inoltre, il modello Italiano spicca per efficienza in Europa, anche se in alcune regioni si continua a fare la terapia esclusivamente nei Centri di riferimento della malattia, con molti disagi per i pazienti che vivono in zone periferiche e lontani dalle grandi ...

Venezuela - i big d’Europa dalla parte di Guaidó. Ma l’Italia resta indietro : Ultimatum a Maduro scaduto, Spagna e Francia guidano 17 Paesi a schierarsi con il giovane leader Roma mette un altro veto al documento di Bruxelles. L’ira di Mosca: ingerenza

I big d'Europa dalla parte di Guaidó. L'Italia resta senza alleati e blocca il testo comune della Ue : Il testo è stato fatto circolare sulla rete CorEu, il sistema interno di corrispondenza utilizzato per concordare le decisioni di politica estera, con la regola del silenzio-assenso. Se nessuno si ...

I big d’Europa dalla parte di Guaidó. L’Italia resta senza alleati e blocca il testo comune della Ue : Il primo passo lo fanno Francia e Spagna. Poi, con il passare delle ore, altri governi europei si uniscono. A fine giornata la lista dei Paesi Ue che riconoscono Juan Guaidó come presidente legittimo del Venezuela ne include diciannove. Firmano un documento congiunto per sostenere il numero uno dell’Assemblea Nazionale e per chiedergli di convocare...

Venezuela - l’Europa si schiera - l’Italia no : tutti con Guaidò - ma Roma resta in silenzio : I maggiori paesi europei si schierano sulla crisi in Venezuela e riconoscono come presidente ad interim Juan Guaidò. Dopo le dichiarazioni del premier spagnolo Sanchez pro-Guaidò, lo seguono Francia, Gran Bretagna, Germania, Olanda e Austria. resta in silenzio l'Italia che continua a non prendere posizione. Il Pd presenta una mozione, mentre il capo dello Stato chiede una linea condivisa europea.Continua a leggere

Borse - Europa positiva dopo la Fed. Piazza Affari resta indietro - giù la Juve : La Banca centrale Usa ha adottato un atteggiamento neutrale rassicurando i mercati. Nel Vecchio Continente attesa per il dato sulla crescita del quarto trimestre, in Italia ci si aspetta un calo dello 0,2% che porterebbe tecnicamente alla recessione. Vendite sulla squadra bianconera dopo il ko con l'Atalanta ai quarti di Coppa Italia. Euro a 1,5 sul dollaro...

Napoli - il primo flop di Ancelotti. Resta solo l'Europa League : Napoli - Il contraccolpo è stato forte e allo stesso tempo doloroso, perché il Napoli teneva molto all'obiettivo della Coppa Italia, come hanno ammesso del resto tutti i giocatori dopo la deludente ...

La guerra è vera - non commercialeUsa vs Cina : l'Europa resta fregata : Altro che guerra commerciale: tra Washington e Pechino c'è in ballo la leadership mondiale. Il caso Huawei preannuncia il prossimo step. E l'Europa, costretta a seguire Trump, resta fregata Segui su affaritaliani.it