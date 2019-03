Modric | ' Con l' Ajax sfida complicata'

Dalla Spagna : Modric vicino al rinnovo con il Real : Dalla Spagna: Modric vicino al rinnovo con il Real Intesa vicina per il prolungamento del contratto fino al 2021 Con ogni probabilità, Luka Modric mediano vice campione del mondo con la Croazia e in estate cercato dall'Inter chiuderà la carriera al Real Madrid . Stando infatti a quanto riferisce l'autorevole quotidiano spagnolo ' Marca ', il giocatore ex Tottenham, nel ...

Juventus - stampa spagnola : bianconeri in vantaggio sull'Inter per Modric (RUMORS) : Le voci di mercato non si fermano mai e spesso la Juventus è al centro di molte indiscrezioni che a volte vengono confermate e altre volte smentite. In particolare negli ultimi giorni si è parlato di un possibile interessamento dei bianconeri per Luka Modric. Questa notizia tiene banco anche in Spagna e in molti vedono un possibile duello tra Juve e Inter per arrivare al croato. Nella scorsa estate il nome di Modric era stato accostato con forza ...

Liga : tutto facile per l'Atletico contro il Huesca - Casemiro e Modric rilanciano il Real : una passeggiata per l' Atletico Madrid , che impone la sua legge sul campo dell' Huesca : 3-0 grazie ai gol di Hernandez, Arias e Koke. La squadra di Simeone, ora, vola a -2 punti dalla vetta del ...

Real Madrid - Icardi è il sogno dei blancos : scambio con Modric? : Real Madrid Icardi – Importanti aggiornamenti arrivano dall’ambiente neroazzurro. L’Inter starebbe spingendo per il rinnovo di Mauro Icardi. Le voci insistenti dalla Spagna, di un concreto interessamento del Real Madrid per il giocatore, hanno convinto la dirigenza neroazzurra ad accellerare i tempi per non rischiare di perdere il fuoriclasse argentino. Sul quotidiano QS si parla […] L'articolo Real Madrid, Icardi è il ...

Juventus-Modric - clamoroso inserimento dei bianconeri : JUVENTUS MODRIC, Partici ci prova? – Il rumors di mercato delle ultime ore è di quelli clamorosi. La Juventus sarebbe piombata su Luka Modric, il centrocampista croato detentore del Pallone d’Oro e da mesi nel mirino dell’Inter. A riportare l’indiscrezione è Sportmediaset che afferma come Paratici e la squadra di mercato della Juventus abbiano spostato […] L'articolo Juventus-Modric, clamoroso inserimento dei bianconeri proviene da ...

Real Madrid - Solari sta con Modric : "Basta regali" : E una Copa del Rey che ai campioni del Mondo non interessa granché ma che è diventata improvvisamente importante. Da valutare anche la reazione del Bernabeu, ultimamente sempre con larghi vuoti e una ...

Real furioso con Modric : lo fa fuori - vuole venderlo all'Inter! : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, il Real Madrid è arrabbiato con Luka Modric . L'idea è di farlo fuori e abbandonarlo a giugno, lasciandolo andare all'Inter che lo aspetta da mesi.

Modric tuona contro i compagni del Real Madrid e l’Inter resta alla finestra : “basta fare certe cagate” : Luka Modric ha parlato a caldo della sconfitta del suo Real Madrid strigliando pesantemente i compagni dopo il flop interno “Molti di noi non sono al solito livello, non possiamo fare certe cagate ogni partita“. Luka Modric non le manda a dire ai compagni del Real Madrid dopo il tonfo di ieri in casa contro la Real Sociedad. La sconfitta dei Madridisti è stata davvero pesante, condita dai fischi del Bernabeu. Il calciatore ...