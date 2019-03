Calci e pugni dall' ex fidanzato ubriaco | 31enne in ospedale

Melito Porto Salvo. Dottoressa aggredita e presa a Calci e pugni : Un episodio gravissimo in riva allo Stretto. Una Dottoressa è stata aggredita e presa a calci e pugni. La nuova

Pordenone - aggredita dalla vicina : pugni e Calci/ La testimonianza della vittima : Pordenone, nuovi sviluppi sulla rissa tra condomini e l'aggressione di una donna alla vicina di casa: la testimonianza della vittima a Pomeriggio 5.

Dai pugni chiusi ai saluti romani : quando il Calciatore è politico : 'Sembra una statua', scrivevano i giornali sportivi che decantavano le gesta del Bologna 'che tutto il mondo tremare fa'. Fiorini, durante la Resistenza, avrebbe condiviso lo stesso destino di Bruno ...

Bari - ivoriana di 47 anni aggredita da un gruppo di donne : “Calci e pugni perché nera. E la soccorritrice non mi credeva” : Sono passate da poco le 19. Edith, ivoriana di 47 anni, sta percorrendo il sottopasso che dal centro di Bari porta dall’altra parte della città. Ha da poco terminato di lavorare in stazione e sta raggiungendo la sua abitazione. Una strada che la donna percorre abitualmente. Mercoledì scorso, come raccontato dall’emittente televisiva TeleBari, Edith incrocia un gruppo di cinque o sei donne, dai 25 ai 50 anni. Chiede permesso per poter ...

Merano - esce dal supermercato senza pagare - pugni e Calci alla guardia : Merano. Una donna di 41 anni, responsabile di un tentativo di taccheggio, ha dato in escandescenze poco fuori il supermercato, appena le è stato detto che era stata vista cercare di portare via della ...

Calci di punizione e pugni di ferro : i 50 anni del sergente Mihajlovic : 'Sono nato in un Paese dove non si è duri per scelta, ma per sopravvivere'. Quel Paese è la Serbia, anzi, la Jugoslavia. Tra i suoi massimi esponenti Calcistici Sinisa Mihajlovic , che oggi compie 50 ...

Bolzano - presa a Calci e pugni in discoteca : Una ventitreenne trentina, che sabato sera si trovava a Bolzano per ballare in un locale in zona industriale, è stata presa a calci in faccia, al torace e alle braccia da un ragazzo . Una violenza ...

Pescara - Calci e pugni a troupe Rai : sequestrate droga e munizioni. Uno degli aggressori : “Chiedo scusa” : È scattato all’alba il blitz delle forze dell’ordine nel quartiere Rancitelli di Pescara e, in particolare, nell’area del cosiddetto complesso del ‘ferro di cavallo’, dove lunedì il giornalista di Rai2 Daniele Piervincenzi e la sua troupe – David Chierchini e Sirio Timossi, rimasti leggermente feriti – sono stati aggrediti da tre persone poi denunciate dalla polizia. Tra loro anche Johnny Di Pietrantonio, 20 ...

Trento - donna italo-congolese aggredita dalla vicina a Calci e pugni. Le aveva detto : “Negretta - torna nel tuo Paese” : L’ha raggiunta nel garage della sua casa a Covelo, vicino Trento, aggredendola verbalmente “con parolacce e insulti razzisti“, poi le ha strappato di mano il cellulare e l’ha seguita dentro caso, colpendola con calci e pugni. A denunciare l’episodio ai carabinieri è Josephine Tomasi, 54 anni, papà trentino e mamma congolese. Ad aggredirla è stata una vicina di casa con la quale aveva già avuto problemi qualche mese ...

Minaccia i familiari - poi si scaglia con Calci - pugni e testate contro i carabinieri : in carcere 25enne : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Calci e pugni alla fermata del bus : poi la fuga. Orrore in pieno centro : E' durata poco la fuga di P. S. 54enne romano che, intorno alle 13.45 di martedì, in via Ettore Rolli, in compagnia del suo complice, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata con targa applicata ...

Pescara - aggredita a Calci e pugni la troupe Rai del programma 'Popolo Sovrano' : Un brutto episodio si è verificato a Pescara, precisamente alla periferia del capoluogo abruzzese, presso un complesso di case Ater chiamato "Ferro di cavallo". Questa zona è ritenuta il centro dello spaccio del comune capoluogo. La troupe del giornalista Daniele Piervincenzi, insieme al filmaker Sirio Timossi e al redattore del programma, David Chierchini, si era recata sul posto proprio per indagare su come si vivesse all'interno del quartiere ...

Achille Lauro violento con i suoi fan : «Ragazzino di m***a» - poi pugni Calci e insulti : In pochi conoscevano Achille Lauro prima del Festival di Sanremo: ma dopo la sua Rolls Royce, che l?ha fatto finire sui giornali, i riflettori sono adesso puntati su questo giovane artista....

Daniele Piervincenzi e la troupe di Rai 2 presa a Calci e pugni : fu aggredito anche dal clan Spada : La troupe televisiva della trasmissione Popolo Sovrano di Rai 2 aggredita a Pescara. L'inviato Daniele Piervincenzi, il filmaker Sirio Timossi e il redattore David Chierchini sono stati aggrediti...