Primarie Pd 2019 | vince Zingaretti | «Grazie all' Italia che non si piega»

corriere

(Di domenica 3 marzo 2019) Meno di un’ora dopo la chiusura delle urne Roberto Giachetti su Twitter: «sarà segretario». Poi il messaggio di Martina: «Buon lavoro». Renzi: «Vittoria bella e netta, adesso basta col fuoco amico»

repubblica : Oggi su Rep: ???? Primarie Pd, Francesco Guccini: “Torno ai gazebo per contrastare questo governo” - chedisagio : Il padre di @ale_dibattista dice di aver votato tre volte ai seggi del Pd (citando il duce) Non ha una prova, e pub… - HuffPostItalia : 'Chiunque vinca le primarie non dovrà temere la mia guerriglia, come quella che ho subito io' -