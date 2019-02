Pubblicati online moduli per reddito di cittadinanza

ilfogliettone

(Di giovedì 28 febbraio 2019) L'Inps ha pubblicato iper richiedere ildinell'ultimo giorno utile entro i 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Ildiè un sostegno per famiglie in difficoltà, finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale, spiega il sito dell'istituto di previdenza. Il modulo per fare la domanda per il nuovo sussidio, è composto di 9 pagine di cui 4 di spiegazione e 5 di dati da compilare da parte del richiedente. La domanda potrà essere inviata a partire dal 6 marzo per avere i primi accrediti sulle apposite card a partire dalla metà di aprile.Oltre al rispetto dei requisiti previsti dal regolamento che va certificato con la presentazione del proprio indicatore della situazione economica equivalente (Isee), chi fa domanda deve dichiarare di aver compreso tutti i passaggi necessari, i motivi di decadenza e le ...

