Anche Fedez dedica un tatuaggio al suo Leone versione Cupido

Fedez dopo X Factor annuncia Anche di volersi ritirare (per ora) dalla scena : "Dopo il tour prenderò una pausa" : dopo aver ufficializzato l'addio a X Factor, Fedez annuncia di voler lasciare il palco per prendersi una pausa dopo il tour di Paranoia Airlines. L'annuncio è avvenuto, ovviamente, attraverso una storia di Instagram. Il rapper, dopo ben cinque stagioni al tavolo del talent, ha deciso di ritirarsi anche dalle scena live per un periodo non ben precisato.Prima di concedersi una pausa Fedez porterà nei palazzetti di tutta Italia il suo ...

Fedez in classifica Fimi debutta in vetta con Paranoia Airlines - bene Anche Ermal Meta : Fedez in classifica Fimi debutta in prima posizione con il suo ultimo album, Paranoia Airlines, con il quale è tornato sul mercato discografico dopo il progetto congiunto con J-Ax che ha concluso con il concerto allo Stadio San Siro il 1° giugno scorso. Il disco è arrivato sul mercato a cominciare dal 25 gennaio ma sono stati i singoli ad anticipare il suo ritorno in musica con Prima di ogni cosa che ha raggiunto le radio il 2 novembre ...

Fedez - frecciatina al vetriolo di Ghali sul nuovo album e si intromette Anche Gue Pequeno : E' scontro tra rapper sui social. In questi giorni, infatti, Fedez ha pubblicato il suo nuovo album di inediti Paranoia Airlines, con il quale sta provando a scalare le classifiche di vendita (anche se con molta difficoltà rispetto al grande successo dell'album con J-Ax). Non tutti hanno apprezzato il nuovo lavoro musicale di Fedez e tra questi vi è anche Ghali, che sui social, senza troppi mezzi termini ha detto la sua sul nuovo album del ...

Saviano criticato Anche dal famoso rapper Fedez che va a favore del governo : Fedez famoso rapper italiano a differenza di altri esponenti di questo genere musicale, si schiera dalla parte del governo e critica aspramente Roberto Saviano “E’ importante che ci sia un governo al lavoro su temi concreti come il reddito di cittadinanza, dopo l’avanspettacolo a cui abbiamo assistito gli anni precedenti”. L’endorsement che non ti aspetti al governo giallo verde arriva da Fedez. In una intervista a Vanity Fair il rapper, che di ...