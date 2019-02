Huawei parla della durabilità di Huawei Mate X e del supporto per le app

Nell’olimpo degli smartphone i Huawei Mate 20 ad inizio 2019 - la classifica AnTuTu parla chiaro : I Huawei Mate 20 mettono d'accordo tutti: la serie lanciata in autunno ha senz'altro raggiunto degli ottimi risultati di vendita e la risposta del pubblico è di certo giustificata pure dalle performance garantite in particolare dai modelli standard, Mate 20 X e Mate 20 Pro, come testimoniato pure dall'ultima classifica AnTuTu valida per gennaio 2019. Non ce n'è per nessuno: i Huawei Mate 20, insieme ad un altro dispositivo Honor (sempre ...

Come mai qui non si parla di Huawei? : La Norvegia guida la cordata europea anticinese. Almeno nei settori strategici. Dopo che a metà gennaio il fondo sovrano norvegese, il più grande del mondo, aveva chiuso il suo portafogli alla Cina per la violazione dei diritti umani, qualche giorno fa l'agenzia di spionaggio di Oslo ha pubblicato il suo report annuale dei rischi, e ha accusato il ...

Parlare troppo di Huawei vi fa perdere il posto di lavoro - anche se siete degli ambasciatori : ... in quanto la corsa alla costruzione delle infrastrutture 5G in tutto il mondo potrebbe vedere la Cina dominare in Europa, Africa e altri paesi asiatici, naturalmente a spese degli Stati Uniti. I ...

Dopo tre anni - torna a parlare il fondatore il fondatore di Huawei : A Trump riserva persino complimenti: 'Ha avuto il coraggio di tagliare in maniera massiccia le tasse, il che andrà a vantaggio dell'economia'. Ma non rinuncia a qualche avvertimento: il presidente '...

Parla il fondatore di Huawei : "Amo la Cina ma non faccio spionaggio" : Dopo l'arresto della figlia in Canada, le diverse accuse di spionaggio e il fermo di un direttore delle vendite cinese in Polonia, Ren Zhengfei, fondatore del colosso delle telecomunicazioni Huawei, ha deciso di rompere il silenzio. "Amo il mio Paese, la Cina, sostengo il partito comunista ma non ho mai ricevuto alcuna richiesta da alcun governo di fornire informazioni inappropriate", ha dichiarato l"ex ingegnere dell"Esercito popolare di ...

Si accorciano i test per EMUI 9 su Huawei P20 TIM : il 15 gennaio parla l’operatore : Tocca ancora una volta tornare sulla questione relativa ai tempi di uscita dell'aggiornamento con EMUI 9 e Android Pie per i non pochi utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Huawei P20 TIM. La versione brandizzata dello smartphone, infatti, potrebbe toccare con mano il pacchetto software prima del previsto, almeno rispetto a quanto vi avevo portato esattamente una settimana fa. Quando cioè ho portato alla vostra attenzione un ...

Termine massimo per il via ad EMUI 9 su Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro : parla la divisione Italia : Spuntano proprio in queste ore alcune importanti precisazioni per gli utenti che sono ansiosi di imbattersi nell'aggiornamento Android Pie ed EMUI 9 a bordo di Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro. Dopo alcune informazioni che vi abbiamo fornito su questa coppia di device nei giorni scorsi, dal punto di vista dell'evoluzione software, oggi tocca prendere in esame un tweet ufficiale da parte della divisone di casa nostra, con cui potremo avere le idee ...