Huawei Mate X | al MWC 2019 svelato lo smartphone pieghevole che supporta 5G

Huawei presenta il Matebook X Pro 2019 - l’ultrasottile potente ed elegante - ma costoso : Huawei non produce solo smartphone, ha anche una gamma di notebook che in occasione del Mobile World Congress 2019 si è arricchita del modello Matebook X Pro 2019. Si tratta di un portatile con schermo da 13,9 pollici caratterizzato dal peso contenuto (1,33 Kg) e dallo spessore ridotto (14,6 mm), per attirare l’attenzione di chi si muove spesso portando il notebook con sé. Il rivestimento esterno in metallo dà al prodotto un aspetto ...

Nel corso di un breve incontro con i media, Il presidente dei dispositivi mobili di Huawei ha parlato di durabilità e applicazioni su Huawei Mate X.

Durabilità e supporto app di Huawei Mate X : quanto resisterà? : Adesso che il nuovo Huawei Mate X è stato presentato, sono tante le domande che attanagliano gli aspiranti possessori, molti dei quali, se non tutti, continuano ad interrogarsi circa l'effettiva Durabilità di un prodotto di questo genere. Come riportato da 'gizmochina.com', He Gang, presidente della divisione mobile del produttore cinese, ha deciso di tenere un'apposita sessione allo scopo di chiarire i dubbi più rilevanti. Quante volte il ...

Tanta carne a cuocere per il Huawei Mate 20 Lite : nuova ondata pacchetto140 e EMUI 9 su Firmware Finder : I possessori del Huawei Mate 20 Lite non possono certo dirsi annoiati dall'esperienza software maturata con il loro dispositivo. Tutti gli occhi sono naturalmente puntati sull'aggiornamento EMUI 9 in accompagnamento ad Android 9 Pie, per il quale non dovrebbe mancare molto tempo, ma nel frattempo qualcos'altro si muove anche per i Firmware precedenti. Proprio per il Huawei Mate 20 Lite siamo al cospetto di una nuova ondata di rilascio per il ...

Siete curiosi di vedere Huawei Mate X in azione? Ecco un breve video che mostra il nuovo smartphone pieghevole in una sessione di gioco.

Huawei presenta Mate X - il suo primo smartphone pieghevole : ... uno smartphone in grado di trasformarsi in un piccolo tablet da 8 pollici."Huawei Mate X è il telefono 5G più rapido al mondo, ma è anche il telefono pieghevole più fine al mondo", ha annunciato ...

Manuale Huawei Mate 8 Istruzioni Pdf italiano : Manuale d’uso HUAWEI Mate 8 PDF italiano scaricare il Manuale di Istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il HUAWEI Mate 8

Dopo Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X, anche OPPO ha confermato che sta lavorando su uno smartphone pieghevole, a prova che l'industria mobile sta facendo in questo settore. Il vicepresidente della compagnia Brian Shen ha pubblicato diverse immagini del dispositivo in cui si vedono due display che si piegano per diventare un tablet con uno schermo che sembra leggermente più grande di 8 pollici.

Irrisolti problemi con le memorie esterne per Huawei Mate 20 Lite ed anomalie con le notifiche : Si parla da almeno un mese di un problema ricorrente per Huawei Mate 20 Lite, con la certezza ormai consolidata che verrà gestito e risolto attraverso l'aggiornamento Android Pie. Dopo un primo bilancio condiviso con voi poco meno di due settimane fa sulle nostre pagine, oggi 25 febbraio posso dirvi con certezza che la patch di gennaio, ancora non caratterizzata dalla tanto invocata EMUI 9.0, non risolve in alcun modo il problema relativo alla ...

Galaxy Fold vs Mate X è un confronto tra smartphone pieghevoli e tra le visioni dei due primi produttori al mondo di dispositivi mobili. Samsung e Huawei hanno dimostrato di avere un approccio differente ai problemi posti dalle sfide tecnologiche, l'azienda sudcoreana non riesce ad esprimere tutto il suo potenziale

Huawei Mate X ecco lo smartphone pieghevole 5G : ... in cui un'azienda cinese specializzata in display pieghevoli ha mostrato al mondo FlexPai , il primo smartphone con schermo flessibile presentato al mondo. La fretta di arrivare primi, non lo ha ...

Niente prezzo del Huawei Mate X a rate con operatori : uscita solo in autunno ma vedremo ben altro? : Chi sperava di vedere il salatissimo prezzo del Huawei Mate X mitigato da qualche abbonamento a rate con gli operatori resterà deluso. L'unica soluzione di acquisto del primo smartphone pieghevole del produttore cinese dovrebbe essere quella con pagamento unico senza vincolo con i vettori mobili, semmai solo facendo ricorso ad un finanziamento di qualche istituto di credito ma Niente di più. Nella giornata di ieri abbiamo prontamente ...

Lo smartphone pieghevole Huawei Mate X supporta il 5G e costa 2.300 euro : Huawei ha approfittato della cornice del Mobile World Congress 2019 per rispondere al Galaxy Fold di Samsung con la sua versione di smartphone pieghevole, il Mate X. Dal punto di vista tecnico sembra un prodotto più pronto al debutto sul mercato rispetto al concorrente, oltre che più interessante in virtù del supporto per le reti 5G. Il prezzo è salatissimo: 2.299 euro nella versione con 8 Gigabyte di memoria RAM e 256 Gigabyte di spazio di ...