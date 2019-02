Brooks Party Run | un allenamento speciale a Roma

romadailynews

: RT @Giorno_Milano: L’appuntamento è per mercoledì 20 febbraio al Parco XXV aprile di Milano alle 18.30 - ADM_assdemxmi : RT @Giorno_Milano: L’appuntamento è per mercoledì 20 febbraio al Parco XXV aprile di Milano alle 18.30 -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Mercoledì 27 febbraio un-style, musica e tanto divertimento– In occasione della 45°edizione della HuaweiOstia Half Marathon del prossimo 10 marzo,ha dato il via a un nuovo e ambizioso progetto: si chiamaRun, e mira a coinvolgere tutti i runner che vorranno vivere la gara in un modo diverso e originale, all’insegna del divertimento, della condivisione e dello spirito Run Happy che da sempre contraddistingue il brand.Per farlo,ha messo a disposizione i preziosi consigli e allenamenti del triatleta Daniel Fontana – su www.run.it – e previsto numerosi appuntamenti sul territorio per correre insieme a tutti gli appassionati in attesa della mezza maratona capitolina.Così tutti i runner che vorranno, potranno partecipare ad un training ad hoc tenuto dagli esperti, seguendo le master class ...