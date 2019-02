Le suore vogliono contare di più | ora diritto di voto al Sinodo

ilfogliettone

(Di lunedì 25 febbraio 2019) L'Unione Internazionale delle Superiore Generali (Uisg), che ha partecipato al vertice sugli abusi sessuali sui minori presieduto dal Papa in Vaticano con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo (21-24 febbraio), auspica che in futuro lepossano votare ai Sinodi vaticani. Sottolineando che il comitato direttivo dell'Uisg è stato invitato tutto a partecipare al vertice vaticano, a differenza dei Sinodi nei quali alle donne religiose sono riservati solo tre posti, suor Carmen Sammut, presidente dell'Uisg, ha espresso oggi in una conferenza stampa organizzato all'indomani del vertice la speranza che "il vertice sia un esempio per il futuro, di modo che le donne abbiano maggiore voce nei Sinodi e negli altri incontri vaticani".La religiosa maltese ha confermato che la speranza è che si arrivi a far votare le donne aldei vescovi: "Noi speriamo che un ...