Inps | Tria blocca la nomina di Tridico | Problemi sui compensi

Recessione tecnica - Di Maio : "Governi Pd hanno mentito". Dati preoccupano Inps e Confindustria : Mentre il governo si affretta a puntare il dito contro gli esecutivi precedenti per le cifre, diffuse dall'Istat, sulla Recessione tecnica dell'Italia, i vertici Confindustria e Inps non nascondono le loro preoccupazioni per i Dati negativi del pil. Il primo a lanciare le accuse è Luigi Di Maio: "I Dati Istat di oggi testimoniano che chi stava al governo prima di noi ci ha mentito, non ci ha portato fuori dalla crisi. I Dati Istat ...