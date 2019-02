La Juventus passa con Dybala a Bologna | +16 sul Napoli e scudetto ipotecato

La Juventus passa a Bologna con Dybala : 0-1 e più 16 sul Napoli : La Juventus di Massimiliano Allegri torna a vincere contro il Bologna dopo la batosta subita in Champions League e lo fa grazie ad un gol di Paulo Dybala, entrato nella ripresa al posto di Alex Sandro.

Serie A - la Juventus passa a Bologna : 17.00 Nella 25.ma giornata di A, la capolista Juventus vince a Bologna con gol di Dybala e va provvisoriamente a +16 sul Napoli. Pareggi sugli altri campi. Bologna-Juventus 0-1 CHIEVO-GENOA 0-0 SASSUOLO-SPAL 1-1 PARMA-NAPOLI ore 18 FIORENTINA-INTER ore 20.30 MILAN-EMPOLI 3-0 (venerdì) TORINO-ATALANTA 2-0 (ieri) FROSINONE-ROMA 2-3 (ieri) SAMPDORIA-CAGLIARI 1-0 (12.30) LAZIO-UDINESE ...

Bologna-Juventus - Allegri : "Passare il turno? Abbiamo molte possibilità" : Massimiliano Allegri ha in testa solo la Champions League. Il campionato, in attesa della gara di ritorno contro l'Atletico Madrid, servirà per dare una scossa: "Per arrivare pronti, occorre fare tre ...

La delusione della Juventus - Allegri : 'Dobbiamo passare il turno' : Il rovinoso capitombolo rimediato dalla Juventus al Wanda Metropolitano ha deluso tutto il mondo bianconero, ma i più arrabbiati sono sicuramente i giocatori che non vogliono lasciare così repentinamente la Champions League, obiettivo prioritario della stagione in corso e per la quale è stato acquistato Cristiano Ronaldo. La trasferta a Madrid ha visto una squadra senza carattere, incapace di inventare qualcosa e imbrigliata tra le strette ...

Juventus - Cristiano Ronaldo provocato a fine partita - lui risponde : 'Vediamo chi passa' : La Juventus, ieri sera, ha perso 2-0 sul campo dell'Atletico Madrid nell'andata degli Ottavi di finale di Champions. La prestazione dei bianconeri non è stata delle migliori e il risultato mette a rischio il passaggio del turno. Al termine della partita in casa Juve c'era del nervosismo ed è normale che sia così visto che le aspettative dei bianconeri erano altre. Sicuramente questa sconfitta non è piaciuta al Presidente Andrea Agnelli e a tutta ...

Youth League - Roma e Juventus eliminate : passano Midtjylland e Dinamo Kiev : Si conclude al turno di playoff che precede gli ottavi di finale, l'avventura in Youth League di Roma e Juventus, rispettivamente sconfitte dal Midtjylland e dalla Dinamo Kiev. Roma beffata ai rigori ...

Atletico Madrid-Juventus - Champions League 2019 : i precedenti e gli scontri diretti del passato : L’attesa è finita. Dopo lo stop invernale si riaccendono i riflettori della Champions League per la Juventus che mercoledì sera sarà impegnata al “Wanda Motropolitano” di Madrid contro l’Atletico nell’andata degli ottavi di finale del torneo. Ronaldo e compagni proveranno a centrare il primo successo nella massima competizione europea sugli spagnoli visto che, sino ad ora, i precedenti non sorridono ai bianconeri. Le statistiche, infatti, ...

Champions League Roma Juventus - il passaggio vale 11 milioni di euro : Champions League Roma Juventus – Oltre ai sogni di gloria, per Roma e Juventus ci sono anche più di 11 milioni di motivi per superare gli ottavi di Champions League che scattano il 12 febbraio. Se le due squadre dovessero passare ai quarti, infatti, metterebbero nelle proprie casse una cifra che oscilla tra gli 11 […] L'articolo Champions League Roma Juventus, il passaggio vale 11 milioni di euro proviene da Serie A News Calcio - ...

Incidente Douglas Costa – Passata la paura - il brasiliano fa festa al party di Neymar : la Juventus non gradisce : Dopo l’Incidente in cui ha distrutto la propria macchina in autostrada, Douglas Costa ha raggiunto Neymar per il suo party esclusivo a Parigi: la Juventus non ha gradito Tanta paura per i tifosi della Juventus alla notizia dell’Incidente autostradale che ha coinvolto Douglas Costa sull’A4. Il brasiliano ne è uscito illeso, a differenza della Jeep semi-distrutta vicino Santhià: come detto, solo un grande spavento ma niente di grave. Nella ...

Juventus - il triplete stasera passa dall'Atalanta : Se la Juventus dei sette scudetti consecutivi e delle due finali di Champions ha vinto soltanto tre volte contro l'Atalanta negli ultimi sei scontri diretti un motivo ci sarà. La resistenza orobica ha ...

Emre Can in gol dopo 28 passaggi : record Juventus in Serie A : Non sarà il Tiqui-taca tanto caro a Pep Guardiola il marchio di fabbrica della Juventus stagione 2018/2019, ma di certo il primato centrato dalla squadra di Max Allegri riceverà gli apprezzamenti dell'...

Juventus - Cancelo : 'Sono qui per vincere. CR7 il migliore al mondo. Infortunio? Momento difficile - ma è passato' : È un campione vero, il migliore al mondo. È un calciatore che ha aumentato il livello della Juventus, ci aiuta tanto in campo e fa davvero la differenza. Per questo la Juventus ha puntato su di lui". ...

Maurizio Arrivabene - un passaggio dal rosso Ferrari al bianconero della Juventus? : Dal rosso al bianco-nero? Potrebbe riassumersi in questo modo ciò che sta accadendo a Maurizio Arrivabene. È notizia di ieri il suo addio alla Ferrari ed al ruolo di team principal del reparto corse della Formula Uno, ma dopo poche ore sembra già meno nebuloso quello che sarà il suo futuro. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, Maurizio Arrivabene potrebbe divenire il nuovo amministratore ...