Dai pizzini letti e bruciati alla super app cifrata | così comunicano i boss mafiosi

(Di domenica 24 febbraio 2019) Le nuove tecnologie a uso e consumo delle vecchie famiglie mafiose. Comunicazioni sempre più impalpabili e difficili da tracciare creando una caccia all'ultima chat. A partire da alcune app impossibili da penetrare. Anche per questo i linguaggi di criptazione sono diventati l'ultimo baluardo perfino della latitanza di Matteo Messina Denaro, capomafia originario di Castelvetrano (Trapani) in fuga dal 1993.Una fuga iniziata 26 anni fa, negli anni in cui gli uomini della Catturandi di Palermo cercavano di adeguarsi allo switch dai telefoni Tacs (Total access communication system) a quelli Gsm. “Fu dura, poi su indicazione di un tecnico lavorammo sul Timing Advance, un dato che ci dava la distanza in metri del cellulare rispettocella a cui è agganciato”, racconta Claudio Sanfilippo, adesso questore di Trapani ma per anniSquadra Mobile di Palermo.Pizzini letti e ...