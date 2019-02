iPhone a rate con iliad | da iPhone 7 ad XS Max | dettagli e costi

Dal 22 febbraio anche gli iPhone XS - XS Max ed XR a rate con Iliad : prezzi e condizioni : Ci sono buone notizie oggi 22 febbraio per tutti coloro che intendono acquistare i vari iPhone XS, iPhone XS Max ed iPhone XR tramite Iliad . Dopo il lancio avvenuto a fine 2018 attraverso la compagnia telefonica, con tutte le limitazioni del caso come abbiamo avuto modo di notare a suo tempo, occorre analizzare un importante aggiornamento per il pubblico italiano. Da questo momento, infatti, gli utenti interessati ad una soluzione di questo tipo ...

Rinnovo TIM Next : rate iPhone XS - XS Max e XR con vincolo di 12 mesi : Siete spesso sul punto di acquistare iPhone XS, XS Max o XR, ma il loro prezzo troppo poco abbordabile vi spaventa, né tanto meno avete intenzione di vincolarvi per 24 o, peggio, 30 mesi con il vostro operatore telefonico? Lo spiraglio giusto viene offerto da TIM Next, di fresco Rinnovo da parte del gestore telefonico blu. L'opzione, per chi non la conoscesse, vi consentirà di pagare a rate il melafonino, con un vincolo contrattuale di un anno: ...