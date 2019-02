Non ci sono più le copertine di una volta

Guarito dalla leucemia non può tornare a scuola : cinque bimbi Non sono vaccinati : Matteo ha sconfitto la leucemia e ora è immu-nodepresso . La madre: tornerà in classe con meno capelli e la ma-scherina, ma ci tornerà

Rai - Salini e Foa : «Il cambiamento Non si fa da un giorno all’altro. Tre anni sono pochi. Gli ascolti? Serve la Total Audience» : Fabrizio Salini La «Rai del cambiamento» ha il volto e i propositi di Fabrizio Salini e Marcello Foa. L’Amministratore Delegato e il Presidente del servizio pubblico sono di fatto gli orchestratori della nuova musica che in molti – sulla scia delle recenti vicissitudini politiche e sociali – vorrebbero ascoltare a Viale Mazzini. I due, intervenendo ieri ad un dibattito organizzato da Parole Guerriere (iniziativa vicina ai ...

Mara Carfagna (FI) : ‘Non sono una veggente - ma mi auguro che questo governo duri poco’ : Intervistata dall’agenzia di stampa Adnkronos, l’attuale vicepresidente della Camera dei Deputati, l’onorevole forzista Mara Carfagna, ha affrontato molteplici aspetti della situazione politica attuale, incentrando la sua riflessione su tre punti preminenti. Si è infatti soffermata sull'alleanza di governo tra Lega e Cinque Stelle, oltreché il suo operato e la sua tenuta; ha parlato delle prossime elezioni europee ed espresso un parere sul ...

Marco Giallini : "Io Non posso morire - sono solo con i miei figli. I miei miti? Toni Servillo e Caravaggio" : "Quando hai dei figli, pensi sempre 'Io non posso morire, non me lo posso permettere'". Marco Giallini è Giuliano in Domani è un altro giorno - il nuovo film di Simone Spada -, un attore romano affetto da un cancro ai polmoni che decide di rinunciare alle cure, salutare tutte le persone più care in quattro giorni e "chiudere meglio che può". L'attore ha spiegato il suo personaggio, e come lo ha interpretato, in ...

Gli abiti Non sono tutti uguali : ecco come riconoscere tessuti sicuri e di qualità : Quando si va a fare shopping si può essere talvolta tentati a comprare i capi più low cost per risparmiare.

Settant’anni fa ci hanno spiegato la corruzione nei palazzi di giustizia. E le cose Non sono cambiate : Nonostante il tempo trascorso, corruzione al Palazzo di giustizia – dramma concepito da Ugo Betti 75 anni orsono, nel 1944, e rappresentato per la prima volta, 70 anni fa, il 7 gennaio 1949, al Teatro delle Arti di Roma – è di una sconvolgente attualità. “In una città straniera ai giorni nostri” il cadavere di Ludvi-Pol, un losco e potente faccendiere – prima usato e poi liquidato dalla politica, al centro di un grave caso di ...

Elisa Isoardi : "Non sono nata per fare la first lady - ma mi manca la quotidianità con Matteo Salvini" : Elisa Isoardi risponde alle domande del settimanale Diva e Donna a proposito della sua carriera televisiva e della sua vita sentimentale, che qualche mese fa ha conosciuto un momento di crisi: la rottura con il leader della Lega Matteo Salvini, vicepremier e Ministro dell'Interno. A distanza di tempo dalla separazione e dalla pubblicazione della chiacchieratissima foto su Instagram che li ritrae insieme per l'ultima volta, ecco come la ...

Taylor Mega : 'Con Tony cinque volte al giorno - vorrei un figlio - Non sono una escort' : Taylor Mega e Tony Effe continuano ad infiammare le cronache del gossip italiano. In una recente intervista – la stessa in cui aveva parlato del suo ex compagno Sfera Ebbasta, definendosi 'troppo folle per lui ' – l'avvenente influencer e star di Instagram aveva lodato la virilità del suo nuovo compagno. Cosa che è tornata a fare anche negli ultimi giorni, in televisione, per la precisione negli studi Mediaset di Mattino cinque, durante ...

Biella - annullato l’incontro “Perché Non sono più lesbica” con Nausica Della Valle : sala revocata : “Perché non sono più lesbica“. I manifesti erano già stati stampati con questo slogan. L’incontro organizzato dal gruppo Cristiani uniti per salvare Biella era previsto per il 2 marzo a Biella, nell’auditorium Della Città Studi, cioè del campus universitario. Protagonista dell’evento la giornalista Mediaset Nausica Della Valle che, come fa spesso, avrebbe dovuto raccontare la sua “guarigione” ...

Conte : “Non serve manovra correttiva - ci sono misure prudenziali. Sì a rafforzare autonomie senza tagli a regioni del Sud” : Il premier Giuseppe Conte in question time al Senato ribadisce che la crescita ripartirà nella seconda metà dell’anno e assicura che non è “necessaria alcuna manovra correttiva” perché “dobbiamo solo continuare nel razionale ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie già stanziate”, oltre al fatto che ci sono “misure prudenziali che ci mettono al riparo” (i 2 miliardi accantonati in manovra ricordati ...

La provocazione di Agassi : “Federer GOAT? I numeri Non dicono tutto. Nadal e Djokovic sono…” : Andre Agassi interviene a gamba tesa sulla questione GOAT: l’ex tennista ritiene che Federer non possa essere considerato, tramite dati universalmente condivisibili, il miglior giocatore di sempre La questione GOAT, chi sia il migliore di sempre, è un argomento di discussione che nella maggior parte dei casi, in tutti gli sport, porta solo a grandi discussioni per le quali non si trova mai una soluzione unanime che accontenti tutti. Spesso ...

Ho votato a favore del processo a Salvini e sono deluso. Ma Non abbandono il M5s : di Giuliano Checchi sono elettore ed iscritto al M5S, e faccio parte del 40%, che lunedì, sulla piattaforma Rousseau, ha votato No (cioè Sì, per capirci). E che, come credo il resto dei componenti questa percentuale, sono stato molto deluso dal risultato del voto. Ritenevo (e ritengo), che questo governo debba andare avanti, anche per continuare a concretizzare il programma del Movimento, come sta accadendo; pur con discostamenti frutto di ...

Elisa Isoardi : "Salvini? Mi manca la nostra quotidianità - ma Non sono fatta per essere first lady : ho una mia testa" : "Con Matteo Salvini sono stati cinque anni bellissimi, la storia d'amore più importante della mia vita. Ma ora sto bene così", queste le parole di Elisa Isoardi, intervistata dalla rivista "Diva e donna". La conduttrice de "La prova del cuoco" si è confessata dopo la fine della relazione col vicepremier, avvenuta nel novembre 2018.La Isoardi dice di aver trovato una nuova famiglia nel pubblico e negli autori della sua ...

La Germania Non è interessata alle sanzionicontro la Russia - sono adottate per motivi politici -ministro dell'economia : L'Europa non è interessata a tagliare le relazioni con la Russia, ha dichiarato il cancelliere tedesco Angela Merkel margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Il ministro dell'economia tedesco Peter Altmaier ha dichiarato che il paese non è interessato alle sanzioni anti-russe, in quanto sono state adottate per motivi politici, sottolineando che è necessario lavorare per ...