Motomondiale | Day-3 Test Jerez 2019 | Brad Binder il più veloce in Moto2 | Jaume Masià in

oasport

: Brad #Binder e Jaume #Masià fanno segnare i migliori tempi per #Moto2 e #Moto3 nell'ultima giornata dei #JerezTest.… - OA_Sport : Brad #Binder e Jaume #Masià fanno segnare i migliori tempi per #Moto2 e #Moto3 nell'ultima giornata dei #JerezTest.… - TeoBellan : RT @TuttoMotoriWeb: #Superbike, test Australia: classifica Day-2. #Bautista super, #Sykes sorprende - TuttoMotoriWeb : #Superbike, test Australia: classifica Day-2. #Bautista super, #Sykes sorprende -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Si sono conclusi ipre-stagionaliriservati ae Moto3 dide la Frontera (Spagna). La tre-giorni in terra iberica ha visto un venerdì con clima ideale nel quale i piloti hanno potuto girare senza intoppi. Andiamo a conoscere i migliori tempi di entrambe le sessioni e quali protagonisti hanno svolto un lavoro migliore.Nella classifica combinata dellacomanda il sudafricano(Red Bull KTM Ajo) in 1:40.982 ottenuto nella prima delle tre sessioni, davanti al britannico Sam Lowes (Kalex Gresini) in 1:40.989 ad appena 7 millesimi ed allo spagnolo Iker Lecuona (KTM American) in 1:41.111 a 129. Quarti e quinti i primi due italiani: Lorenzo Baldassarri (Kalex Flexbox) e Luca Marini (Sky Racing VR46) rispettivamente a 167 e 173 millesimi. Sesta posizione per lo spagnolo Alex Marquez (Kalex EG 0,0 VDS) a 274, settima per Nicolò Bulega (Sky Racing ...