Riforma pensioni | Quota 100 e Rdc bocciati dalla Commissione Europea

Riforma pensioni : Quota 100 è un successo e M5S pensa a Q41 per tutti : Oltre 50 mila domande di prepensionamento presentate in pochi giorni: è questo il risultato ottenuto dal Governo Lega-stellato che ha introdotto il pensionamento anticipato con il meccanismo della Quota 100 ovvero, a partire dai 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. Oltre 50 mila domande presentate L'esecutivo, intanto, sta valutando tutti gli emendamenti presentati in Aula al Senato con le proposte di ...

Pensioni ultima ora : esclusi Quota 100 - per chi resta la Riforma Fornero : Pensioni ultima ora: esclusi Quota 100, per chi resta la Riforma Fornero esclusi Quota 100 nel 2019, c’è la Legge Fornero Pensioni ultima ora: a fronte della bozza del decreto su Pensioni e reddito di cittadinanza giungono le prime reazioni. I sindacati non soddisfatti delle misure contenute nel testo e chiedono al governo maggiore impegno su specifici fronti previdenziali. Si registrano nelle ultime ore interventi da parte dei massimi ...

Pensioni ultime notizie : Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” : Pensioni ultime notizie: Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” Elsa Fornero contro i “proclami” del governo Sul tema Pensioni si riportano le dichiarazioni dell’ex ministro del Welfare del governo Monti Elsa Fornero, presente a una serata organizzata a Civitanova Marche dall’associazione “Cittadini in cammino”. L’ex ministro del Lavoro ha colto l’occasione per spiegare come Quota 100 non sia in realtà ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 Lega “Bye bye Riforma Fornero” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 Lega “Bye bye Riforma Fornero” Lega saluta la Riforma Fornero Pensioni ultime notizie: sabato 9 febbraio 2019 è la giornata della manifestazione “Futuro al lavoro” promossa da CGIL, CISL e UIL. Una iniziativa in cui i sindacati in maniera unitaria protesteranno contro le misure economiche approvate dal Governo Conte. La maggioranza politica composta da MoVimento 5 Stelle e Lega rilancia ...

Riforma pensioni Quota 100 : attesi per domani i primi emendamenti per correggere le misure : Si continua a lavorare sulle misure tanto attese in materia previdenziale tuttora in esame al Senato per la conversione in legge definitiva. Dopo la pubblicazione del maxi decreto unico su Quota 100 e reddito di cittadinanza nella Gazzetta Ufficiale, infatti, il disegno di legge sta seguendo l'iter parlamentare e non sono esclusi alcuni correttivi sulle norme contenute nel cosiddetto decretone che potrebbero arrivare in settimana attraverso ...

Riforma pensioni : Q100 - TFR e misure pro esodati : Governo a lavoro su ulteriori correttivi : Liquidazione del Trattamento di Fine Servizio per gli statali, stop delle pensioni ai latitanti e misura salva-esodati; sono questi gli interventi sui quali sta lavorando tuttora l'esecutivo giallo-verde al fine di apportare le opportune modifiche al decretone che sta seguendo l'iter parlamentare al Senato prima della conversione in legge definitiva. Durigon a lavoro sui correttivi Come riporta il quotidiano "Il Sole 24 Ore", infatti, il ...

Pensioni - sindacati : 'Quota 100 non basta - serve Riforma strutturale' : Le domande di prepensionamento con il famigerato meccanismo della Quota 100 sono arrivate a circa 24 mila con una maggiore affluenza nel Sud Italia mentre il Fondo Monetario Internazionale avanza le sue critiche verso le misure bandiera contenute nel maxi decreto che al momento è in Senato per la conversione legge. Le polemiche sono accese anche dalle tre sigle confederali Cgil, Cisl e Uil visto che, dal canto loro, la Quota 100 voluta dalla ...