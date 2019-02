Maxitamponamento per nebbia | chiuso tratto A1 a sud di Milano

Valsugana - Maxitamponamento tra 50 mezzi per il ghiaccio : 16 feriti. Croce Rossa allestisce tendopoli : Circa cinquanta mezzi, tra macchine e camion, sono stati coinvolti in un maxitamponamento in Valsugana. L’incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 47, tra il Veneto e il Trentino. A tradire gli automobilisti, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato il ghiaccio, che con una lastra sottile e praticamente invisibile, ha ricoperto l’asfalto. Al momento non si contano vittime, ma cinque persone sono state ...