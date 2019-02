La cronicità non colpisce tutti allo stesso modo

fondazioneserono

: @EnricoLetta Non c'è di peggio che assistere incidentalmente agli sfoghi personali di qualcuno. Specialmente quando… - AngeloRindone : @EnricoLetta Non c'è di peggio che assistere incidentalmente agli sfoghi personali di qualcuno. Specialmente quando… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Le malattie croniche l’anno scorso hanno interessato quasi il 40% della popolazione del Belpaese, cioè 24 milioni di italiani dei quali 12,5 milioni hanno multi-. Le proiezioni dellaindicano che tra 10 anni, nel 2028, il numero di malati cronici salirà a 25 milioni, mentre i multi-cronici saranno 14 milioni. La patologia cronica più frequente sarà l’ipertensione, con quasi 12 milioni di persone affette nel 2028, mentre l’artrosi/artrite interesserà 11 milioni di italiani; per entrambe le patologie ci si attende 1 milione di malati in più rispetto al 2017. Tra 10 anni le persone affette da osteoporosi, invece, saranno 5,3 milioni, 500 mila in più rispetto al 2017. Inoltre, gli italiani affetti da diabete saranno 3,6 milioni, mentre i malati di cuore 2,7 milioni.Quanto alle diverse fasce della popolazione, nel 2028, tra la popolazione della classe di età 45-74 anni, ...