Inter | Handanovic | La fascia non è un titolo nobiliare ma un privilegio

Inter-Sampdoria - Perisic inventa - D'Ambrosio segna. Handanovic salva : PAGELLE INTER . Handanovic 7 Un primo tempo tranquillo. Poi, nella ripresa dopo pochi secondi salva su Defrel. D'Ambrosio 7 Spinge molto in fase offensiva e sblocca il risultato su assist di Perisic. ...

Inter - applausi all'ingresso in campo del nuovo capitano Handanovic : Il primo ad entrare in campo per il riscaldamento prima di Inter-Sampdoria è stato Samir Handanovic . Come riportato da Sky Sport , il nuovo capitano nerazuzrro è stato accolto da uno scroscio di applausi da parte dei tifosi presenti, in particolare dalla curva. Handanovic ha risposto con un cenno di ringraziamento.

Handanovic : “Si deve parlare dell’Inter e non dei singoli” : Samir Handanovic va sotto il settore ospiti del Weststadion, i tifosi dell’Inter fanno partire il coro «C’è solo un capitano».Samir è felice, vicino a lui se la ride un bel po’ Nainggolan, mentre Politano fa di più: si gira e alza le braccia applaudendo al coro. È l’investitura della gente, dopo quella del club. Di più: è la gente che sceglie di stare con la società e non con Icardi.Le parole di Handanovic«Sono molto orgoglioso della fascia, in ...

