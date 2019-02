Egitto | ' due figli bastano' | entra nel vivo la sensibilizzazione

ENI si aggiudica due nuovi blocchi esplorativi in Egitto : Le autorità egiziane hanno assegnato ad ENI due nuovi blocchi esplorativi nell'onshore dell'Egitto. Il primo blocco, "South East Siwa" , ENI 100%,, è stato assegnato nell'ambito del bid round ...

Egitto : ordigno contro un bus di turisti vicino alle Piramidi di Giza. “Due morti e decine di feriti” : Due turisti del Vietnam sono morti in Egitto nell’esplosione di un ordigno al passaggio di un bus turistico avvenuta vicino alle Piramidi. Lo riferisce il ministero dell’Interno egiziano. Secondo il ministero dell’Interno, citato dal quotidiano di Stato egiziano Al Ahram, il bilancio complessivo è di due turisti vietnamiti morti e 12 altre persone ...

Egitto - due bambini si promettono sposi : il video con i parenti in festa fa il giro del web : In Egitto, il video del fidanzamento tra Fares, 15 anni, e la sua futura sposa, la quattordicenne Nada, ha provocato indignazione. Per la madre del ragazzino, la cerimonia rispetta le tradizioni. Per molti, invece, si tratta di una violazione dei diritti dell’infanzia. I genitori delle due famiglie dovranno rispondere di violazione delle leggi sulla protezione dei minori.Continua a leggere

Saipem consolida dopo due maxi contratti in Russia e Egitto : Giornata di realizzi per Saipem , che oggi viaggia in ribasso in borsa dopo l'exploit della vigilia. Il titolo era stato favorito ieri dall'annuncio di un importantissimo contratto in Russia per il ...