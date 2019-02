Ambiente | studio Ciel | dalla plastica rischi per la salute umana

Ambiente - studio sui coralli : fino a 12 anni per riprendersi dallo sbiancamento : I coralli hanno bisogno di 9-12 anni per riprendersi completamente in seguito a grandi disturbi ambientali come lo sbiancamento di massa o i danni provocati dalle tempeste. Lo ha stabilito uno studio dei ricercatori della Southern Cross University australiana, condotto nell’arcipelago del Pacifico occidentale di Palau, tra Australia e Giappone, per il quale sono stati raccolti i dati di un monitoraggio a lungo termine. Secondo ...

Ambiente - lo studio : con le navi ‘pulite’ 500 morti in meno in Italia : Genova, Napoli, Venezia e Palermo sono tra le città portuali del Mediterraneo che guadagnerebbero di più in termini di salute e risparmio sulle spese sanitarie dalla nascita di un’Area a Controllo delle Emissioni navali (Eca). E’ quanto emerge da uno studio commissionato dal ministero dell’Ambiente francese sull’impatto di una Eca nel Mare Nostrum, con limiti di emissioni stringenti su zolfo, ossidi di azoto e particolato ...