Con una canna da pesca in mano non ci batte quasi nessuno

Giuseppe Conte : “Non serve una manovra correttiva - ci sarà stagione di crescita ed equità sociale” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde al question time del Senato e assicura che non sarà necessaria una manovra correttiva, anche grazie ai due miliardi di euro accantonati con la legge di Bilancio e da utilizzare in caso di emergenza: "Il governo è fiducioso sulle stime di crescita, il secondo semestre sarà accompagnato da condizioni più favorevoli alla crescita".Continua a leggere

Tra il normale e l'inaspettato - il racConto della tranquilla vita di provincia sConvolta da una nutria : "Che era? Non provai nemmeno a capire, in vero. Perché era lì? Mi sentivo come se il velo della realtà si fosse squarciato. Cosa era quel mostruoso ammasso organico informe di nervi muscoli e umori? E lo ripeto e lo confermo: il turbamento fu così dirompente, probabilmente, anche per via delle mie condizioni psicofisiche di quella mattina. Io provavo l'impatto derealizzante della visione di un assurdo. Un feto ...

Riaffiora una lettera inedita di Primo Levi : “Non eravamo più uomini” - scrive e poi la premonizione che riConduce ai giorni nostri : “Ci radono i capelli, ci tatuano sul braccio un numero progressivo, ci denudano, ci rivestono di stracci immondi a rigoni: non siamo più uomini. Nessuno spera più di uscire“. La ‘mano’ di Primo Levi si riconosce subito. Chi ha letto i suoi libri, chi ha vissuto le sue parole e le ha fatte proprie, non può non leggere già in queste poche righe la sua impronta personale. Come riusciva lui – e riesce ancora – a ...

Conte : «Nessuna manovra correttiva sui Conti pubblici - ci sono 2 miliardi a garanzia» : Il premier in aula: «sono nel pieno delle mie proprie prerogative: tutti a abbiamo l’unico interesse di difendere gli italiani»

Una mano bionica “sensibile” - giovane amputata ritrova tatto e Controllo : Un sistema che regala controllo e sensibilità tattile a una mano bionica, aiutando chi ha subito un’amputazione. E rendendo possibili gesti come prendere una bottiglietta d’acqua da un tavolino, percependone forma, dimensioni e consistenza; impugnarla e inclinarla per versarne il giusto contenuto in un bicchiere. Azioni che – grazie a una sperimentazione condotta da bioingegneri, ingegneri, medici e tecnici ...

Parigi - polizia apre fuoco Contro uomo che ha pugnalato una persona - : La polizia ha aperto fuoco contro un uomo nel diciottesimo distretto di Parigi dopo che l'uomo avrebbe attaccato ad arma bianca una persona su un tram ed avrebbe minacciato la polizia. Lo ha ...

WhatsApp su iPhone ha una falla nello sblocco Con Face ID - ecco che cosa fare : La nuova funzione per la sicurezza di WhatsApp per iPhone non ha fatto in tempo a esordire che spuntano i primi problemi. Lo sblocco con Touch ID o Face ID, mirato a una maggiore tutela della privacy, ha una falla proprio nella sicurezza. Alcuni utenti hanno segnalato il problema, subito riconosciuto da Apple. Un aggiornamento in arrivo sarà risolutivo. Intanto il problema c’è, e si verifica con la funzione di condivisione. Quando ...