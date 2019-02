Terremoto in Sicilia | scossa di magnitudo 3 3 a Castel di Lucio

Terremoto Sicilia - le immagini delle operazioni dei Vigili del Fuoco per la sicurezza : Ecco le immagini delle operazioni di messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria delle Grazie in provincia di Catania. Sono 1.671 gli interventi effettuati sino ad oggi dal Terremoto del 26 ...

Etna - Terremoto Catania : “In Sicilia per 30 anni mancata prevenzione” : “La Sicilia non ha una politica di previsione e di prevenzione del rischio, almeno non l’ha avuta negli ultimi 30 anni. Si è intervenuto in maniera episodica,al di fuori di un disegno organico”. E’ la denuncia del governatore Siciliano, Nello Musumeci, oggi intervenuto in Aula all’Assemblea regionale Siciliana per illustrare le iniziative del governo dopo il sisma che il 26 dicembre ha colpito sette Comuni del ...