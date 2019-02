Pagamento debito prescritto | articolo 2940 del codice civile

termometropolitico

(Di martedì 19 febbraio 2019)delAbbiamo già parlato più volte della cosiddetta prescrizione e delle svariate applicazioni che nella realtà quotidiana ha questo istituto giuridico. Ora vediamo perché, ai sensi del, uncaduto in prescrizione non può essere ripetuto, cioè la quota una volta versata al creditore, non può più essere recuperata.: cosa dice ile qual è stata la volontà del legislatore Testualmente il, all’art., afferma che: “Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un“. Il dato normativo non ammette dubbi: in ogni caso in cui unre abbia versato una quota per saldare ungià, non ha diritto alla ripetizione, e cioè a riavere indietro quanto versato. ...