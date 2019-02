Le norme sulla protezione umanitaria introdotte dal “decreto sicurezza” non sono

Le norme del governo gialloverde sulla semplificazione non fanno che complicarsi : Professor Cassese, può valutare l’azione di governo, dopo circa nove mesi di questa inedita coalizione? A patto di non inseguire dichiarazioni e gesti teatrali o plateali, foto, tweet, ma di partire da pratiche, norme, usi, in cui consiste la vera attività di un esecutivo. Deve quindi avere la pazie

Il sito del reddito di cittadinanza potrebbe violare le norme europee sulla privacy : Il sito del reddito di cittadinanza (redditodicittadinanza.gov.it) potrebbe violare le norme sulla privacy previste dal regolamento europeo Gdpr. La questione è stata sollevata in un post pubblicato sul blog dell'esperto di sicurezza informatica Matteo Flora dove mette in evidenza almeno due aspetti che riguardano la sicurezza dei dati di chi compilerà il moduli online per richiedere la misura varata dal governo. 1. La questione delle privacy ...

Decreto semplificazioni : dalle trivelle alla tassa sulla bontà ecco tutte le nuove norme : ROMA - Doveva dare un taglio alla burocrazia e facilitare la vita ai cittadini e alle imprese, ma nel suo lungo percorso al Senato il Decreto semplificazioni si è trasformato in un testo omnibus, ...

M5s propone nuove norme sulla cannabis - il leader leghista le boccia : Il ministro dell'Interno Salvini ha dichiarato: 'Non passerà mai e non è nel contratto di governo' a proposito del disegno di legge sulla depenalizzazione presentato dal senatore Mantero - "Non ...