Esponenti importanti siciliani del M5S, non favorevoli alle scelte di Rousseau e di Di Maio

blogitalia.news

: @Luisa62086605 Ma non è vero. Gli esponenti più importanti del Partito Democratico stanno esprimendo solidarietà. M… - marcogiuf1 : @Luisa62086605 Ma non è vero. Gli esponenti più importanti del Partito Democratico stanno esprimendo solidarietà. M… - liveinacastle : Anche i più importanti esponenti della moda nel mondo dicono addio a Karl su Instagram: Giambattista Valli, Valenti… - TerraDiPalma : RT @MannApp_TV: Il 17 febbraio 1591 nasce José de Ribeira, lo Spagnoletto, pittore spagnolo attivo prevalentemente a Napoli appartenente al… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Un Movimento sempre più “spezzato”, gli ultimi a non aver approvato la votazione positiva sul caso Salvini-Diciotti sono Giancarlo Cancelleri e anche Ugo Forello “Ieri ho votato no, perchè un ministro dovrebbe farsi processare, non mettersi al riparo. Avremmo dovuto dare l’autorizzazione al tribunale per proseguire le indagini e il processo al ministro Salvini e …L'articolodel M5S, nondie di Di Maio proviene da BlogItalia.News.