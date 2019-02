Attraversa con il verde ma investe un pedone | conducente condannato

ilgiornale

(Di martedì 19 febbraio 2019)re un incrocio con il semaforopuò non essere sufficiente per un automobilista per evitare responsabilità penali nel caso di investimento di unsulle strisce, anche se quest'ultimo fosse stato imprudente e non avesse rispettato il rosso.È quanto successo sulle strade di Brescia dove un guidatore, passando col semaforo, ha investito una donna che correva per prendere al volo l'autobus. Il, infatti, è stato ritenuto responsabile - in primo grado dal giudice di pace di Brescia - per aver provocato alla signora lesioni gravi. Dunque la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna penale del giudice di pace Brescia: 1.600 euro di multa.In merito al pronunciamento, dirittoegiustizia.it - che ha diffuso e commentato la sentenza - spiega come l'automobilista sia "risultato colpevole del reato di lesioni personali colpose e di avere violato il ...