Sky multata dall' Antitrust per il pacchetto calcio | Pubblicità ingannevole per i

Serie A - Sky multata per 7 milioni di euro. Antitrust : “Poca chiarezza - consumatori credevano di poter vedere tutte partite” : L’Antitrust ha multato Sky Italia per 7 milioni di euro per non aver fornito informazioni chiare e immediate sul contenuto del pacchetto Calcio per la stagione 2018/19. La pubblicità della pay-tv, secondo l’Autorità per la concorrenza del mercato, lasciava intendere ai potenziali nuovi clienti che abbonandosi sarebbe stato possibile vedere tutte le partite del campionato di Serie A come nel triennio precedente. È quindi accertata, a parere ...