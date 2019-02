Sharp Objects | la serie thriller che porta l' anima dei Led Zeppelin

HBO ordina Gorilla and the Bird dal regista di Big Little Lies e Sharp Objects : Jean-Marc Vallée si appresta a diventare il re delle minisierie di HBO. Dopo Big Little Lies, che presto avrà un seguito, e Sharp Objects il regista sarà anche regista e produttore della miniserie tratta dal libro Gorilla and the Bird: A Memoir of Madness and a Mother's Love di Zack McDermott.HBO con Big Beach e la Free Association di Channing Tatum, produrrà la miniserie in collaborazione con Jean-Marc Vallée che è stato determinate per ...