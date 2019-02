Il gigante dei cieli entra in azione | il BelugaXL compie il primo volo con parte di un

Scorpione gigante cammina sulla testa dei passeggeri : panico sull'aereo in Indonesia : camminava indisturbato tra le intercapedini delle cappelliere il grosso e pericoloso Scorpione nero del volo interno della Indonesian Lion Air e diretto a Jakarta . Pochi istanti dopo l'atterraggio, ...

Addio A380 - Airbus fermerà la produzione del gigante dei cieli : Parigi, 14 feb., askanews, - Corto finale per l'Airbus A380. L'aereo passeggeri più grande del mondo, non sarà più in produzione dal 2021. Lo ha annunciato lo stesso Ceo di Airbus Industries, Thomas ...

Addio al gigante dei cieli : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Stop all'Airbus A380 - il gigante dei cieli va in pensione : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Airbus manda in pensione il gigante dei cieli A380 : costi troppo alti : Non solcherà più i cieli di mezzo mondo, l' Airbus A380. La decisione di mandare in pensione il gigante aereo la sua casa costruttrice che si è data come scadenza il 2021, anno in cui chiuderà la catena di montaggio. A causare la ...

Il gigante dei cieli va già in pensione - Airbus ha annunciato che dal 2021 interromperà la produzione dell’A380 : Il gigante europeo dell’aviazione, Airbus, smetterà di costruire il suo superjumbo A380 nel 2021. Lo dice la casa costruttrice. L’obiettivo era fare del ‘gigante dei cieli’ il più grande aereo passeggeri al mondo, ma le cose sono andate in maniera diversa. Emirates infatti – sostiene Airbus – sta tagliando gli ordini per l’aereo e di conseguenza “manca la base per sostenere la produzione”. La decisione è un ...

Airbus ferma la produzione degli A380 : stop al gigante dei cieli : Airbus non produrrà più il gigante di cieli, l' A380 . Dopo le anticipazioni delle scorse settimane , oggi è arrivato l'annuncio al termine dell'accordo tra il gigante europeo dell'aviazione e la ...

Airbus annuncia lo stop alla produzione dal 2021 dell’A380 - il “gigante dei cieli” : Dal 2021 Airbus interromperà la produzione degli A380, i grandi aerei che trasportano 500 passeggeri. La decisione sul “gigante dei cieli“, che rappresentava il futuro dell’aviazione secondo il costruttore europeo, è arrivata dopo il drastico taglio di ordini da parte della compagnia Emirates, che ha ridotto la sua richiesta a 123 velivoli, dai 162 iniziali. Data anche la mancanza di ordini da parte di altri vettori, il produttore ...

Crollano gli ordini - Airbus interrompe la produzione del “gigante dei cieli” A380 : Dal 2021 Airbus interromperà la produzione degli A380. La decisione sul «gigante dei cieli», che rappresentava il futuro dell’aviazione secondo il costruttore europeo, è arrivata dopo il drastico taglio di ordini da parte della compagnia Emirates, che ha ridotto a 123 velivoli la richiesta dai 162 iniziali. Data anche la mancanza di ordini da parte...

Crollano gli ordini - Airbus interrompe la produzione del "gigante dei cieli" A380 : Dal 2021 Airbus interromperà la produzione degli A380. La decisione sul 'gigante dei cieli', che rappresentava il futuro dell'aviazione secondo il costruttore europeo, è arrivata dopo il drastico ...

Stop all'Airbus A380 - gigante dei cieli : Dal 2021 Airbus interromperà la produzione degli A380 . La decisione sul 'gigante dei cieli', che rappresentava il futuro dell'aviazione secondo il costruttore europeo, è arrivata dopo il drastico ...

Crollano gli ordini - Airbus interrompe la produzione del “gigante dei cieli” A380 : Dal 2021 Airbus interromperà la produzione degli A380. La decisione sul «gigante dei cieli», che rappresentava il futuro dell’aviazione secondo il costruttore europeo, è arrivata dopo il drastico taglio di ordini da parte della compagnia Emirates, che ha ridotto a 123 velivoli la richiesta dai 162 iniziali. Data anche la mancanza di ordini da parte...

Stop all'Airbus 380 - gigante dei cieli : Dal 2021 Airbus interromperà la produzione degli A380 . La decisione sul 'gigante dei cieli', che rappresentava il futuro dell'aviazione secondo il costruttore europeo, è arrivata dopo il drastico ...

Airbus interrompe la produzione del “gigante dei cieli” A380 dopo il crollo degli ordini : Dal 2021 Airbus interromperà la produzione degli A380. La decisione sul «gigante dei cieli», che rappresentava il futuro dell’aviazione secondo il costruttore europeo, è arrivata dopo il drastico taglio di ordini da parte della compagnia Emirates, che ha ridotto a 123 velivoli la richiesta dai 162 iniziali. Data anche la mancanza di ordini da parte...