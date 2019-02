Autostrade | le tariffe calano se aumenta il traffico al casello

Autostrade : rivoluzione per tariffe : ROMA, 18 FEB - Arriva una rivoluzione per le tariffe autostradali. L'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha avviato una consultazione pubblica, che durerà 40 giorni, che porterà ad una nuova ...

Autostrade : rivoluzione per tariffe : ANSA, - ROMA, 18 FEB - Arriva una rivoluzione per le tariffe autostradali. L'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha avviato una consultazione pubblica, che durerà 40 giorni, che porterà ad una nuova ...

Autostrade : rivoluzione per tariffe : ROMA, 18 FEB - Arriva una rivoluzione per le tariffe autostradali. L'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha avviato una consultazione pubblica, che durerà 40 giorni, che porterà ad una nuova ...

Autostrade - authority trasporti avvia procedimento su tariffe : Roma, 18 feb., askanews, - L'Autorità di regolazione dei trasporti avvia un procedimento per 'definire i sistemi tariffari delle concessioni autostradali in essere'. Lo comunica l'authority, ...

Autostrade - Ministro Toninelli : nuove tariffe per i pedaggi : Oltre all’aver bloccato gli aumenti delle tariffe autostradali per il 2019, il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, annuncia su Facebook il suo impegno per la loro riduzione: “Dopo aver bloccato il rincaro dei pedaggi, ora stiamo lavorando per ridurli progressivamente attraverso un sistema tariffario unico che metterà fine ai maxi guadagni dei concessionari. Con il decreto Genova abbiamo affidato all’Autorità di ...

Autostrade - arrivano le tariffe uniche che faranno scendere i pedaggi : Svolta per i pedaggi autostradali: in arrivo regole sulla tariffa "unica" . Ad annunciarlo il presidente dell'Autorità dei trasporti, ART,, Andrea Camanzi , in una intervista rilasciata a Il Sole 24 ...

Autostrade : Milano Serravalle - adeguamento tariffe prorogato a 30 giugno : Milano, 17 gen. (AdnKronos) - Milano Serravalle - Milano Tangenziali ha deciso di prorogare la sospensione dell’adeguamento tariffario fino al prossimo 30 giugno sull'intera rete autostradale in concessione. Lo comunica la società. Per i primi sei mesi dell’anno il consiglio di amministrazione della

Autostrade - Di Maio punta allo stop della concessione. Tariffe - Aspi si difende : Il bersaglio è la famiglia del Trevigiano, ritenuta colpevole di una cattiva gestione che ha portato alle stragi di Genova e nella provincia di Avellino

Autostrade - Toninelli : blocco tariffe per il 2019 : “Abbiamo evitato gli aumenti per circa il 90% delle Autostrade italiane, almeno fino al 30 giugno, ma abbiamo l’obiettivo ambizioso di estendere il blocco a tutto il 2019”, inizia così l’intervento, durante il question time di mercoledì 9 gennaio, del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli. L’intenzione è quindi quella di volere estendere a tutto il 2019 il blocco degli aumenti delle tariffe autostradali previsto fino ...

Autostrade - Toninelli : blocco tariffe per tutto il 2019 : Il blocco degli aumenti delle tariffe autostradali, previsto fino al 30 giugno, sarà esteso a tutto il 2019 e a tutte le concessionarie. Lo ha dichiarato oggi, nel corso del question time alla Camera dei deputati, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Attraverso il lavoro che ha portato allemanazione dei decreti interministeriali del 31 dicembre 2018 abbiamo evitato gli aumenti per circa il 90% delle Autostrade ...