Selfie di Papa Francesco su Fb con la spilla ' Apriamo i porti'

Migranti - il Selfie di Papa Francesco con la spilla : "Apriamo i porti" : Migranti , il selfie di Papa Francesco con la spilla : "Apriamo i porti" È accaduto a Sacrofano (Roma), quando Don Capovilla, sacerdote veneto in prima linea nell’accoglienza, ha salutato il Pontefice. Lui, incuriosito dalla spilla su cui era scritta la frase d'accoglienza, ha voluto prenderla in mano e partecipare alla ...

Papa Francesco si scatta un Selfie con la spilla “Apriamo i porti” : Il pontefice si è voluto far fotografare con la spilla durante un incontro sul tema delle migrazioni. Un prete racconta: "La spilla gli deve essere piaciuta perché ha chiesto di tenere per sé quella con cui ci ha regalato l’emozione di questa foto".Continua a leggere

Malore improvviso dopo una passeggiata e un Selfie sorridente col papà - Jade muore a 30 anni : Jade Davies, una donna di 30 anni del Galles mamma di un bambino di 5 anni , è morta tre giorni dopo aver perso i sensi a casa. Tornava da una passeggiata con suo padre: "Non riusciamo a crederci perché Jade è sempre stata una ragazza in salute, amante dello sport e della vita sana. Era una ragazza fantastica, che amava la sua famiglia, il figlio e il compagno".Continua a leggere

Il Volo alla Giornata Mondiale della Gioventù a Panama e il Selfie con Papa Francesco : Il Volo alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama si esibisce per Papa Francesco e per un pubblico di oltre 700 mila persone, tanti solo coloro accorsi da tutto il mondo per prendere parte all'evento. "Se ci avessero detto che un giorno avremo cantato per il Papa, difficilmente ci avremmo creduto...", scrive Il Volo su Facebook nel condividere il primo di due selfie realizzati con il Papa. Il secondo è seguito da una didascalia che ...