Intervistare un robot | Sophia parla di clima e scelte etiche

(Di domenica 17 febbraio 2019) Doveva essere una piattaforma di ricerca, una sorta di architettura all'interno della quale sviluppare reali applicazioni di intelligenza artificiale. Ma alla Hansonicsè diventata a mano a mano qualcosa di più e oggi è un'umanoide in grado di interagire, conversare, avere espressioni facciali. Una creatura così avanzata da essere diventata testimonial del dialogo tra umani ein sedi come le tv americane, ma anche le Nazioni Unite.L'abbiamo incontrata a Milano, ospite dell'Osservatorio Innovation di Ania e abbiamoto con lei di alcune grandi questioni del nostro tempo. "gli esseri umani stanno affrontando una sfida enorme con i cambiamentitici. Qual è la tua opinione su questa questione globale?". "Abbiamo bisogno di lavorare tutti insieme per affrontare i cambiamentitici. Noi tutti condividiamo questo meraviglioso pianeta, dobbiamo agire ...