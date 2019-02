Grillo:voto web tra comma 22 e Procuste

: #DiBattista rivuole i suoi applausi di un tempo. #Grillo rivuole i soldi degli Abruzzesi per il terremoto. Il probl… - MatteoRichetti : #DiBattista rivuole i suoi applausi di un tempo. #Grillo rivuole i soldi degli Abruzzesi per il terremoto. Il probl… - simonabonafe : In #Abruzzo il M5S perde voti e #Grillo chiede indietro soldi ai cittadini. Ci spiace per lui ma in Italia il voto è ancora libero. - aneresblu : RT @Twittytwitty17: Ricordate l'Abruzzo, e la battuta, molto seria, di Grillo? Trattativa con i sardi: proposti 72 cent subito, come ANTICI… -

Ironia di Beppesul quesito online del M5S per ilsul caso Diciotti. "Se voti Si vuol dire No. Se voti No vuol dire Si.Siamo tra il22 e la sindrome di!", scrive. La sindrome diesprime la frustrazione di chi disprezza chi ha maggiori capacità e mette in atto una competitività negativa. Il "22", mutuato dal romanzo di Joseph Helle, è un paradosso che riguarda un'apparente possibilità di scelta.(Di domenica 17 febbraio 2019)