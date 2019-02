Domenica In - Mara Venier ribalta tutto. "L'unico a chiamarmi per chiedermi scusa". Ora come la mettiamo? : Colpo di scena a Domenica In. È Mara Venier a tornare sullo "scandalo" del Festival di Sanremo che Domenica scorsa le ha azzoppato la trasmissione. La polemica sul televoto ha portato un furioso Ultimo e un'altra manciata di cantanti a disertare la partecipazione, già prevista, nel salotto di Raiuno

DomenicaIn - telefonata a sorpresa per Serena Rossi dal suo compagno Davide Devenuto : "Nel 2020 ti sposo - organizza Mara Venier" : telefonata in diretta a DomenicaIn ma soprattutto a sorpresa per Mara Venier e la sua intervistata, Serena Rossi che, dopo aver parlato della sua infanzia inizia a raccontare del suo amore Davide Devenuto, l'attore conosciuto sul set di Un Posto Al Sole con il quale Serena è fidanzata da circa 10 anni.I due hanno un bambino, Diego, di poco più di due anni, ma quel che manca è il matrimonio. Quando arriva un telefonino in studio, Mara ...

E' morto Franco Rosi - la voce del Telegattone : "Se vi piace chiamatemi Oscar" diceva canticchiando la storica sigla di SuperClassifica Show. Ricorderemo anche così Franco Rosi, voce del Telegattone e dell'indimenticata palla psichedelica del programma condotto tra gli anni '80 e '90 da Maurizio Seymandi si è spento all'età di 75 anni. La notizia è stata data da Selina Rosi all'ANSA, figlia dell'attore e grande imitatore nonché allievo della scuola di Alighiero Noschese. La sua carriera di ...

Giornata dell’amore tra bimbi e animali : i consigli per evitare che il vostro cane morda i bambini : Terza Giornata nazionale dell’amore tra bambini ed animali, quest’anno la festa è dedicata al rapporto con i cani. L’iniziativa, voluta dal movimento delle famiglie con animali dell’Associazione Italiana Difesa animali ed Ambiente, ha lo scopo di promuovere un rapporto di sicurezza tra bambini ed i pet di casa. In Italia 2,2 milioni di bambini hanno un cane o un gatto e per 600.000 di loro sono il primo e spesso ...

Il Segreto Anticipazioni 18 febbraio 2019 : Elsa fa una scoperta sconvolgente : Decisa a lasciare Puente Viejo dopo le angherie subite da Antolina, Elsa chiamerà a casa per avvisare del suo rientro. Ma dall'altro capo del telefono udirà una voce che la lascerà sconvolta.

L’Inter cerca conferme contro la Samp : la gara in esclusiva su Sky : L’Inter, reduce dal successo in Europa League contro il Rapid Vienna ma ancora tormentata dal “caso Icardi“, torna in campo oggi per un nuovo impegno di campionato contro la Sampdoria, formazione che finora in questa stagione ha dimostrato di saper mettere in difficoltà le grandi grazie anche a un Fabio Quagliarella che sta vivendo una […] L'articolo L’Inter cerca conferme contro la Samp: la gara in esclusiva su Sky ...

Calcio femminile - Serie A : la Juve batte 2-0 il Milan e si riprende la vetta : Tutti i risultati della 17giornata Juventus-Milan 2-0 Verona-Bari 1-2 Orobica Bergamo-Roma 2-3 Tavagnacco-Fiorentina 0-1 Florentia-Mozzanica 0-2 Sassuolo-Chievo 0-1 La classifica Juventus 44, ...

Autonomia - Zaia al Governo : 'Subito intesa col Veneto o sarà ecatombe' : Per noi, non approvare l'Autonomia sarebbe un'ecatombe istituzionale e politica'.

M5s - 'voto fake' su Rousseau : Roma, 17 feb., askanews, - 'Come previsto, neanche stavolta il Movimento 5 stelle sarà in grado di esprimere una posizione politica, assumendosene con trasparenza la responsabilità. Una decisione seria, come quella di autorizzare o meno il Tribunale dei ministri a procedere contro Salvini, verrà demandata alla piattaforma ...

O la sedia o la faccia : Come faranno ora Di Maio e soci a sottrarsi a uno dei loro stupidi principi fondanti, quello della supremazia assoluta dell'azione giudiziaria sulla politica? Se fino a ieri l'altro il problema era ...

I furti informatici in Italia e nel mondo : Gli ospedali e le Asl del nostro Paese vittima di attacchi di pirati del web e la mappa della sicurezza

Autobus perde sportello a Serravalle : studenti traghettati su un altro mezzo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Autobus perde sportello a ...

Gabriele Micalizzi rientra oggi in Italia su volo militare : Giungerà nelle prossime ore a Milano Gabriele Micalizzi, il fotoreporter Italiano ferito in territorio siriano l'11 febbraio scorso. Ad annunciarlo in un tweet la Farnesina la cui Unità di crisi ha ...

Spal-Fiorentina 1-4 - ma scoppia il caso Var : Spal-Fiorentina 1-4, rivivi la diretta Serie A: risultati e classifica La cronaca. Petagna manda avanti la SPAL ed Edmilson Fernandes rimette la Fiorentina in carreggiata. Questo, in sintesi, quanto ...