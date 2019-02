Vive per mesi con la madre morta per riscuoterne la pensione | cadavere mummificato

Case a 1 euro e 9000 di incentivi per andare a Vivere a Locana (Torino) : Il sindaco di Locana, piccolo borgo nella provincia di Torino, ha deciso di provare a contrastare lo spopolamento del paesino mettendo Case in vendita al prezzo simbolico di un euro. La proposta è dedicata a italiani e stranieri che vogliono trasferirsi in questo paesino del Piemonte. L’impegno è di ristrutturare le abitazioni entro due anni.Continua a leggere

Se Vivete o lavorate fuori dall’eurozona ma dentro l’UE - c’è una buona notizia per voi : Una nuova legge europea ridurrà le commissioni per ritirare soldi o mandare un bonifico verso l'eurozona

Attimi di paura ad Avezzano. Esplode palazzina nella zona sud - estratte Vive due persone : Squadre di soccorso all'opera, cronaca in diretta https://t.co/sSCp9jAt4M " Terre Marsicane, @Terremarsicane, 15 febbraio 2019

Esplosione in casa ad Avezzano : estratte Vive 2 persone dalle macerie : Un’Esplosione si è verificata questa mattina in un’abitazione di Avezzano (L’Aquila). Due persone sono rimaste bloccate sotto le macerie dopo la deflagrazione: sono state estratte e portate in ospedale. Prosegue sul posto l’intervento dei vigili del fuoco, che al momento non hanno segnalazioni di altri dispersi. A causare l’Esplosione sarebbe stata una bombola del gas. L'articolo Esplosione in casa ad Avezzano: ...

Tim - Cassa Depositi pronta a salire Vivendi la svaluta per 1 - 1 miliardi : Maddalena Camera Cdp è pronta a salire nel capitale di Tim «con una prospettiva di lungo termine». La decisione è stata presa ieri nel cda straordinario della Cassa, che già detiene il 4,93% di Tim. ...

Parigi : scambi in forte rialzo per Vivendi : rialzo per il colosso francese dei media , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,49%. Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la ...

Per sapere quanto Viveremo è sufficiente calcolare l’età fisiologica del cuore - e per farlo basta un semplice test : Per sapere quale sia la propria prospettiva di vita è necessario calcolare l’età del proprio cuore, valutabile con un semplice test sotto sforzo. Secondo gli esperti è molti più indicativa di quella anagrafica. A sostenerlo è uno studio pubblicato dall’European Journal of Preventive Cardiology, secondo cui sapere la propria età fisiologica può essere uno stimolo ulteriore a fare esercizio. I ricercatori della Cleveland Clinic ...

San Valentino - come sopravVivere alla festa degli innamorati : piccolo vademecum (ironico) per single : Proviamo tutti ad ignorarlo, ma è impossibile. Le vetrine dei negozi che progressivamente virano dal fucsia al rosso carminio. La mail intasata da promozioni come “Trova il regalo perfetto con i nostri sconti!” oppure “Sorprendila con una fuga romantica!”. E ovviamente cuori, cuori, cuori ovunque, neanche fosse un’invasione della Regina di Alice nel Paese delle Meraviglie. Sì, signori, San Valentino è arrivato ma niente paura: recenti ricerche ...

Case a 1 euro e 9 mila di incentivi per Vivere a Locana sotto il Gran Paradiso : Locana è un piccolo paese a circa 60 chilometri da Torino. Il sindaco Giovanni Bruno Mattiet cerca di combattere lo spopolamento e per attrarre nuovi abitanti ha messo in vendita delle Case a 1 euro. ...

La madre di Lorenzo Farinelli : "Mi diceva sempre : 'Voglio Vivere'. I soldi per curarlo li doneremo alla ricerca" : Lorenzo Farinelli, 34 anni, era un medico con la passione per il teatro, ma con un male difficile da sconfiggere. Il suo tumore, denominato linfoma non-Hodgkin a grandi cellule di tipo B, si era dimostrato resistente alla lunga cura della chemio. Da qui inizia la corsa di Lorenzo per una raccolta fondi con l'obiettivo di volare in America per provare una cura sperimentale, la Car-T. Il suo appello è diventato virale e sono stati racconti ...

Incredibile scoperta : trovate le più antiche impronte fossili di un essere Vivente sulla Terra - hanno oltre 2 milioni di anni : Risalgono ad oltre due miliardi di anni le più antiche impronte di un essere vivente mai scoperte sulla Terra. Appartengono a uno dei primi esseri pluricellulari apparsi sul nostro pianeta, e rappresentano la testimonianza più antica di movimento sulla Terra. E’ quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista dell’Accademia delle Scienze americana (Pnas) da un gruppo del Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica (Cnrs) francese ...

“Il Sud Italia è la California d’Europa - potrebbe Vivere di turismo 11 mesi l’anno” : dalla Bit di Milano nuovi impulsi per il Meridione : “Il nostro sud Italia potrebbe vivere di turismo 11 mesi all’anno. mi chiedo perché, molto spesso alla terza settimana di agosto, gli stabilimenti balneari chiudono e i ristoranti non tengono più aperto tutti i giorni. Noi potremmo veramente lavorare da gennaio fino a quasi la fine dell’anno. Il sud Italia è la California dell’Europa“. E’ quanto dichiarato dal ministro per le Politiche Agricole Alimentari, ...

Abdon Pamich : "Vi racconto come si Viveva nella mia Fiume - città aperta" : "Disinteresse e tanta ignoranza. Alcuni dei mali di oggi, per me, sono questi. E l'antidoto è uno solo: la memoria, da conservare e promuovere. Perché quando si nascondono la storia e i fatti, con la scusa delle ideologie che oltretutto ci hanno rovinato, siamo messi male. L'unica cosa che ci salva, in certi casi è il ricordo, da tramandare di padre in figlio. Sempre". Parole di Abdon Pamich, marciatore pluri-medagliato, campione ...

