Uomini e Donne | la scelta Teresa piange | il web esalta Maria De Filippi | ' un genio'

Uomini e Donne La Scelta : La Delusione di Teresa ed il No di Andrea! : A Uomini e Donne La Scelta, Teresa Langella dedica del tempo ai due pretendenti, ma si accorge ben presto di essere innamorata di Andrea Dal Corso. La tronista fa la sua Scelta, ma riceve un no da parte del pretendente dagli occhi azzurri! Uomini e Donne: Teresa Langella il weekend straziante in villa con Antonio Moriconi ed Andrea Dal Corso. A consolare le pene d’amore della bella napoletana, Gemma Galgani! Tante sorprese per la ...

Uomini e Donne : Teresa sceglie Andrea. Lui non si presenta alla festa – Video : Teresa Langella Epilogo infelice a Uomini e Donne per la ventisettenne Teresa Langella. Nel corso del prime time del dating show andato in onda stasera su Canale 5, la tronista campana ha scelto Andrea Dal Corso, a discapito di Antonio Moriconi, ma ha ricevuto un no come risposta. La scelta è arrivata dopo due giorni trascorsi all’interno di una villa. Teresa, come da regolamento, era chiamata a trascorrere del tempo con i due ...

Lucia Bramieri presenta il suo nuovo fidanzato - l'ex cavaliere di Uomini e Donne Gianluca Mastelli (VIDEO) : Lucia Bramieri, ormai affermata opinionista del parterre di Pomeriggio cinque ed ex gieffina della quindicesima edizione del Grande Fratello targato Barbara d'Urso, alla veneranda età di (quasi) 58 anni torna a sorridere con un nuovo partner di 10 anni più giovane accanto a sè.Dopo aver vissuto una lunga storia ed un matrimonio con Cesare Bramieri, figlio dell'indimenticato Gino e morto nel 2008, la donna ha scelto di rialzare la testa per ...

Speciale Uomini e Donne la Scelta dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : Speciale Uomini e Donne la Scelta arriva in prima serata su Canale 5 da venerdì 15 febbraio 2019. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. Speciale Uomini e Donne la Scelta dove vedere le puntate in tv e replica Il docu-reality Speciale Uomini e Donne la Scelta andrà in onda in prima serata il venerdì a partire dal 15 febbraio su Canale 5 alle ore 21:20 circa. La diretta sarà disponibile anche in ...