Un prezzo giusto anche per gli agricoltori

Latte - qual è il prezzo giusto? : Il crollo del prezzo del Latte ovicaprino si va estendendo oltre alla Sardegna anche a gran parte del Centro Sud Italia. Ma...

NaturaSì - 1 euro al litro latte è necessario - serve giusto prezzo : Roma, 15 feb., askanews, - Un sistema agroalimentare economicamente ed ecologicamente insostenibile impoverisce sia gli agricoltori che i consumatori 'Quello che viene pagato agli agricoltori in ...

NaturaSì - 1 euro al litro late è necessario - serve giusto prezzo : Roma, 15 feb., askanews, - Un sistema agroalimentare economicamente ed ecologicamente insostenibile impoverisce sia gli agricoltori che i consumatori 'Quello che viene pagato agli agricoltori in ...

Recensione Trawo di Apeman : l’action cam 4K che punta a conquistare il mercato al giusto prezzo : Apeman lancia il suo modello top di gamma: Trawo, una action cam ricca di ambizione che punta a svettare sulla concorrenza proponendo un ottimo sensore ed un interessante hardware, il tutto ad un prezzo contenuto leggi di più...

Flavio Briatore sta con i pastori della Sardegna : "Il prezzo del latte sia giusto" : I pastori della Sardegna hanno un alleato in più: Flavio Briatore. Già, l'imprenditore e manager è sceso nuovamente in campo al fianco degli allevatori sardi, in forte agitazione per il crollo del costo del latte: il prezzo, infatti, è sceso fino a 60 centesimi al litro (Iva inclusa), contro i 62 centesimi registrati nel mese di gennaio. Il tutto con i costi di produzioni in crescita. Ecco perché nell'isola è scoppiata la virulenta protesta ...

Latte - Coldiretti : niente trattativa senza giusto prezzo ai pastori : “Non ci sono più le condizioni per sedersi ad un tavolo con chi fino all’ultimo è rimasto sordo e indifferente alle proposte avanzate per dare risposte al dramma dei pastori“: lo afferma Coldiretti che chiede all’associazione degli industriali che rappresenta le industrie casearie di rendere pubblico a tutti i pastori della Sardegna la propria proposta contrattuale. Il prezzo di circa 60 centesimi al litro, sostiene la ...

Coldiretti : niente trattativa senza giusto prezzo a pastori : Roma, 10 feb., askanews, - Non ci sono più le condizioni per sedersi ad un tavolo con chi fino all'ultimo è rimasto sordo e indifferente alle proposte avanzate per dare risposte al dramma dei pastori. ...

Coldiretti : niente trattativa senza giusto prezzo a pastori : Roma, 10 feb. , askanews, - Non ci sono più le condizioni per sedersi ad un tavolo con chi fino all'ultimo è rimasto sordo e indifferente alle proposte avanzate per dare risposte al dramma dei pastori.