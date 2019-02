Cagliari | in Comune arriva il lavoro agile

Cagliari. Italia in Comune : Federico Pizzarotti in Sardegna sfida i grillini : Da perno dei grillini ad acerrimo avversario. “Il Movimento 5 Stelle non ci fa paura, noi puntiamo alla vittoria”. E’

Cagliari - dal Comune altri 5 milioni di euro per il nuovo stadio : Il Comune ha stanziato ulteriori 5 milioni da destinare al project financing per la costruzione del nuovo stadio, che avrà i canoni UEFA 4. L'articolo Cagliari, dal Comune altri 5 milioni di euro per il nuovo stadio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cagliari - regalo di Natale del Comune : stanziati 5 milioni per il nuovo stadio : Inoltre museo del Cagliari, ristorante panoramico, lounge bar con vista su campo e mare, sport bar e spogliatoi, hotel da 72 camere, quattro con vista sul campo da gioco. La chicca? La piscina ...

Luca Caschili - assessore dell'Urbanistica del comune di Carbonia - è il candidato del M5S per le suppletive di Cagliari. : Padre di una ragazza di tredici anni ed amante degli sport , alcuni li ha anche praticati a livello agonistico, , Luca Caschili nel tempo libero si dedica alla mountain bike ed al trekking. Scarica ...