Balotelli non si ferma | terzo gol con il Marsiglia ed esultanza speciale insieme a Thauvin

Razzismo - Balotelli 'sgrida' i trapper Traffik e Gallagher : 'Non usate la parola n***o' : Si fa sempre più acceso lo scontro in atto da settimane tra Jamil, Traffik e Gallagher. Non si tratta però del classico 'social dissing' tra rapper italiani: il motivo del dibattito ha infatti ben poco a che spartire con le abituali dinamiche alla base dei recenti conflitti del rap game made in Italy, sempre più spesso riconducibili a semplici dissapori personali, invidie e gossip. La questione stavolta è ben più seria, dato che la tematica alla ...

Nazionale – Da Zaniolo a Balotelli - Mancini fa il punto sulle convocazioni : “non sono state fatte a caso” : L’Italia di Mancini in ritiro: le prime dichiarazioni del ct azzurro sui convocati di Coverciano Roberto Mancini ritrova i calciatori azzurri nel ritiro della Nazionale Italiana di Coverciano. Il ct dell’Italia, dopo le sue discusse convocazioni, ha detto la sua opinione in conferenza stampa. “Ci ritroviamo dopo 4 mesi, – ha spiegato il 54enne di Jesi – questo stage serve per sapere come stiamo a pochi mesi ...

Marsiglia - gol al debutto per Balotelli : il colpo di testa di Super Mario non basta per evitare il ko [VIDEO] : Primo gol per l’attaccante italiano con la maglia del Marsiglia, sconfitto però in casa dal Lille con il punteggio di 1-2 debutto con la maglia dell’Olympique Marsiglia e subito gol per Mario Balotelli, che dimostra di essersi già calato nella nuova realtà. Purtroppo per l’OM, il colpo di testa dell’attaccante italiano non basta per evitare la sconfitta casalinga contro il Lille, trascinato dalla doppietta di Pepe. ...

Mario Balotelli - un grande affare prigioniero del suo maxi-ingaggio : perché non trova squadra : Quelli del Nizza lo vorrebbero vendere per un milione e mezzo di euro, con il Marsiglia sembrava già fatta, poi ieri ha cominciato a girare che Mario Balotelli sarebbe sulla via di casa, cioè in Serie A: al Genoa, alla Sampdoria, al Bologna, al Parma, mah. Il problema, con il Balo, è che mantenerlo

Nazionale - Mancini non si nasconde : “Balotelli mi ha dato pochissimo. Quagliarella? Se continua così…” : Il commissario tecnico della Nazionale italiana ha stilato un primo bilancio della sua avventura azzurra Un 2018 da dimenticare, cancellando la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali di Russia per ritornare nel posto che compete all’Italia. LaPresse/Tano Pecoraro Roberto Mancini ha già iniziato il proprio lavoro, instillando nella sua Nazionale la voglia di giocare e divertire, puntando sui molti giovani che ...

Juventus - Kean : 'Balotelli mio idolo. Futuro? Non lo so...' : ... 'Ronaldo? Lo vedevo solo alla Play Station… giocarci accanto mi ha fatto molto effetto, da lui imparo molto così come dai campioni che giocano in bianconero' Presente all'evento 'Lo sport per tutti',...

Nizza - Balotelli non convocato - : Il tecnico del Nizza Patrick Vieira ha deciso di non convocare Mario Balotelli per la partita di Coppa di Lega contro il Guingamp. La decisione, motivata dalla 'scelta tecnica', è arrivata dopo le ...

Balotelli - attacco al Nizza e all’allenatore Vieira : “non facciamo due passaggi - voglio giocare in un top club” : In un video all’apparenza pubblicato e poi rimosso, Mario Balotelli avrebbe rivolto un attacco durissimo ai compagni del Nizza e all’allenatore Vieira Mario Balotelli sarebbe arrivato al punto di rottura, in tutti i sensi. L’attaccate Italia sarebbe ormai stufo della situazione al Nizza, attualmente 7° con 25 punti in classifica e a -4 dalla zona Champions, ma che in stagione sta mantenendo un gioco davvero altalenante. ...

Nizza - Balotelli si sfoga con Vieira : "Non facciamo due passaggi" : Mario Balotelli fa ancora parlare di sé. E la notizia arriva dalla Francia. Domani sarà trasmesso uno speciale su Patrick Vieira, allenatore del Nizza: stando a quanto riportano i media d'Oltralpe, su ...