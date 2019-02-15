Traffico Roma del 15-02-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 15-02-2019 ore 19 : 00 : Roma VIABILITA’ VENERDI 15 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 AR Traffico IN AUMENTO IN QUESTE ORE SOPRATTUTTO IN USCITA DALLA CITTA. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO TRA ALLACCIAMENTO Roma FIUMICINO E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA CASSIA BIS E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA. SULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO ANULARE E VIA DI VALLE RICCA VERSO MONTEROTONDO. ALTRO INCIDENTE SEGNALATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 18 : 30 : Roma VIABILITA’ VENERDI 15 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 AR Traffico IN AUMENTO IN QUESTE ORE SOPRATTUTTO IN USCITA DALLA CITTA. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO TRA ALLACCIAMENTO Roma FIUMICINO E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA CASSIA BIS E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA. SULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO ANULARE E VIA DI VALLE RICCA VERSO MONTEROTONDO. ALTRO INCIDENTE SEGNALATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 17.50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E’ INTENSO E RALLETNATO A TRATTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNASI RALLENTA DA SETTEBAGNI ALLO SVINCOLO PER LA RUSTICA. SULLA VIA SALARIA CODE PER Traffico TRA ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E’ INTENSO E RALLETNATO A TRATTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNASI RALLENTA DA SETTEBAGNI ALLO SVINCOLO PER LA RUSTICA. SULLA VIA SALARIA CODE PER Traffico TRA ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 16.50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E’ INTENSO E RALLETNATO A TRATTI DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico DA SETTEBAGNI ALLO SVINCOLO PER LA RUSTICA. SULLA VIA SALARIA ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E’ RALLENTATO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA. UN INCIDENTE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO CREA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON VIA ACILIA IN DIREZIONE OSTIA. UN ALTRO ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E’ RALLENTATO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA. UN INCIDENTE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO CREA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON VIA ACILIA IN DIREZIONE OSTIA. UN ALTRO ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RISOLTI I PROBLEMI LEGATI ALL’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA , ORA SI TRANSITA REGOLARMENTE SU TUTTO L’ANELLO SULLA VIA SALARIA CODE PER LAVORI IN ENTRATA A Roma ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO ALTRE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TOR DI QUINTO E LA ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RISOLTI I PROBLEMI LEGATI ALL’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA , ORA SI TRANSITA REGOLARMENTE SU TUTTO L’ANELLO SULLA VIA SALARIA CODE PER LAVORI IN ENTRATA A Roma ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO ALTRE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TOR DI QUINTO E LA ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … UN INCIDENTE STA CREANDO DEI PROBLEMI L Traffico SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE RICCA , SI STANNO FORMANDO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA IL RACCORDO ANULARE E MONTEROTONDO SCALO CODE PER LAVORI IN ENTRATA A Roma SULLA VIA SALARIA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA MOTORIZZAZIONE ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … UN INCIDENTE STA CREANDO DEI PROBLEMI L Traffico SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE RICCA , SI STANNO FORMANDO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA IL RACCORDO ANULARE E MONTEROTONDO SCALO CODE PER LAVORI IN ENTRATA A Roma SULLA VIA SALARIA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA MOTORIZZAZIONE ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 09.50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … UN INCIDENTE STA CREANDO DEI PROBLEMI AL Traffico SU VIALE TRASTEVERE ALL’ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE DIREZIONE PONTE GARIBALDI IN DIMINUZIONE LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 , AL MOMENTO SEGNALATE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE MIGLIORA LA SITUAZIONE ANCHE SULLA ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 09.50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … UN INCIDENTE STA CREANDO DEI PROBLEMI AL Traffico SU VIALE TRASTEVERE ALL’ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE DIREZIONE PONTE GARIBALDI IN DIMINUZIONE LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 , AL MOMENTO SEGNALATE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE MIGLIORA LA SITUAZIONE ANCHE SULLA ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 09.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE PER INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA CAMASENA DIREZIONE TANGENZIALE , ALTRE CODE SEMPRE SULLA TIBURTINA DIREZIONE CENTRO PER Traffico DAL RACCORDO ANULARE A REBIBBIA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 , DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE AUTO IN FILA POI SULLA ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 08.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL RACCORDO ANULARE SI STANNO FORMANDO CODE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA POI A SEGUIRE TRA LA CASILINA E L’APPIA AUTO IN FILA ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA A24 E TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE SULLA PONTINA CODE ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 19 | 30
VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 19:30 (Di venerdì 15 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA SETTEBAGNI E LA RUSTICA. NELLA ZONA DI CINECITTA’ RALLENTAMENTI IN VIALE ANICIO GALLO PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA LUCIO PAPIRIO, MENTRE NEL QUARTIERE NOMENTANO UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN CORRISPONDENZA DI VIALE REGINA MARGHERITA. CODE PER Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DALLO SVINCOLO DI VIA TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST E DA QUI Traffico CONGESTIONATO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI FINO ALALO SVINCOLO PER LA A24.. IN VIA FLAMINIA NUOVA, SI VIAGGIA A RILENTO TRA CORSO FRANCIA E VIA ...
romadailynews
_Carabinieri_ : #6febbraio Riciclaggio internazionale: i #Carabinieri di Roma individuano una “multinazionale del crimine” nella Ca… - SkyTG24 : Roma è la seconda città al mondo per numero di ore passate al volante - ienapriski : @mariotoscana196 @mrosamalisan @ValerioRecagno @LuciaCapriello Purtroppo non hai capito che sono di Roma.È dura par… -
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