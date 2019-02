Torchlight Frontiers avrà una nuova closed alpha a marzo

eurogamer

(Di venerdì 15 febbraio 2019)la sua terzaa inizio, come annunciato ieri dagli sviluppatori con un post sul loro blog.La, riporta WCCFtech, si terrà il 3e la novità, questa volta, è che non sarà coperta da NDA, il Non Discolsure Agreement. In sostanza tutti potranno dunque condividere le loro impressioni assieme ad immagini e filmati del gioco.Il gioco, un RPG action-and-slash free-to-play, conterrà anche meccaniche proprie degli MMO per un'esperienza ancora più votata al social. Il gioco è atteso per il 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.Leggi altro...