Bossi ricoverato | Fontana | ' Sta meglio nessun danno neurologico'

Come sta Umberto Bossi ricoverato in ospedale a Varese : Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord, sarà sottoposto stamane a una nuova Tac per verificare le sue condizioni dopo il ricovero di ieri in condizioni gravi all'ospedale di Varese. Bossi è stato trasportato nel tardo pomeriggio in ospedale in seguito a una caduta nella sua abitazione di Gemonio, in conseguenza della quale avrebbe anche battuto la testa. Forse un malore la causa della caduta. Bossi, 77 anni, è stato soccorso attorno alle 17 ...

Bossi si sente male in casa : ricoverato in rianimazione con elisoccorso : Malore pomeridiano per il senatore e fondatore del partito politico della Lega Nord Umberto Bossi. Il parlamentare 77enne si è sentito male mentre si trovava nella sua abitazione di Gemonio, in provincia di Varese, intorno alle ore 16.30 di oggi, giovedì 14 febbraio. Bossi è stato trasferito in elisoccorso presso il presidio ospedaliero di Varese. Attualmente, secondo le prime indiscrezioni del caso, sarebbe in terapia intensiva presso il ...

Si accascia e batte la testa - Bossi ricoverato con l’elisoccorso : Il fondatore della Lega Umberto Bossi è ricoverato in ospedale a Varese, in seguito a un malore nella sua casa di Gemonio. Poco prima delle 18, Bossi è stato portato in elisoccorso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Circolo di Varese. Bossi si sarebbe sentito male intorno alle 16.30 nella sua abitazione a Gemonio, nel Varesotto. Avrebbe perso i sensi e si sarebbe accasciato a terra battendo la testa. A dare l'allarme sono stati i familiari ...

Bossi è ricoverato in rianimazione : 19.58 Umberto Bossi, ricoverato all'ospedale di Varese, è in rianimazione e sarebbe sotto sedativi. Il senatur è stato sottoposto a una angiotac al cervello. I medici stanno valutando se Bossi sia stato colpito da un'ischemia cerebrale probabilmente collegata ai problemi di salute di cui soffre da anni.Ci vorranno ore per una valutazione attendibile. Bossi si è sentito male nella sua casa a Gemonio, ed è stato portato in elicottero in ospedale ...