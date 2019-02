Robot-insetti | grazie al loro fiuto saranno i poliziotti del futuro

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 febbraio 2019)grandi come, con ilstesso ‘’, capaci di rilevare a enormi distanze nell’aria, da soli o in sciame, l’odore di un gas, di un veleno, della droga o la presenza di persone in un disastro: potrebbero essere i ‘’ delLo ha spiegato Ryohei Kanzaki, direttore del Centro di ricerca per le science avanzate e la tecnologia (Rcast) di Tokyo, che oggi ha ricevuto la laurea honoris causa in Informatica dall’universita’ Bicocca di Milano. Da anni lo studioso, celebre per i suoi, studia il sistema neurale di questi animali e lacapacita’ di adattamento all’ambiente.“Nonostante abbiano un cervello di solo un millimetro, con ilsistema di neuroni riescono a identificare molto velocemente le variazioni ambientali, adattandosi all’istante”, ha detto Kanzaki ...