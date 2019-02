Lega | Salvini | A Umberto auguri di pronta guarigione

Matteo Salvini - giudici scatenati contro la Lega : sì al ricorso - vietate le elezioni in Sardegna? : Un ricorso presentato da un cittadino al Tar della Sardegna e in tutti i collegi dell' isola, il cui esame è stato accolto dal tribunale civile di Sassari, rischia di creare il caos attorno alle ...

[L'esclusiva ] Lega e M5s sempre più distanti sulla Tav - Salvini : "L'analisi costi-benefici non mi ha convinto" : Anche dopo l'analisi costi-benefici pubblicata dal ministero dei trasporti le due anime del governo giallo-verde non riescono a mettersi d'accordo 14 febbraio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Sondaggi - 54% degli elettori vuole governo Lega-centrodestra. Fiducia nei leader : Salvini primo - Conte secondo : Il 54% degli elettori preferirebbe una coalizione Lega-centrodestra. Per il 44% invece è meglio l’attuale governo formato da Lega e Movimento Cinque Stelle. È quanto emerge da un Sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà su Raitre, che stile anche la classifica dei leader più amati. In testa Matteo Salvini “che riscuote maggiore Fiducia in Italia con una percentuale del 50% degli intervistati, in crescita dell’1% rispetto alla ...

Tav - Toninelli : "Discuteremo con la Lega". Salvini : "Analisi costi benefici non mi convince" : La decisione è politica ha aggiunto il Ministro. Parole che arrivano dopo una giornata di polemiche per la mancata firma dell'analisi sull'alta velocità Torino-Lione da parte di Pierluigi Coppola. "...

[La storia] Anche in Italia è boom della marjuana Legale. Ma c'è l'incognita Salvini : Nessuno, o quasi, ne parla ma la marjuana light sta vivendo un vero e proprio boom in tutto il mondo, compreso l'Italia. I numeri parlano chiaro. La spesa globale nella cannabis legalizzata nel 2018 ...

A Strasburgo 'processo' a Conte. 'Burattino di Lega e M5S'. Salvini : 'Insulti vergognosi' : L'Unione Europea deve saper parlare al mondo. Un'Europa forte, ambiziosa e coesa è innanzitutto necessaria per migliorare la sua capacità d'interlocuzione con gli Stati Uniti". Lo afferma il premier ...

Tav - Lega : l'analisi costi-benefici non è il vangelo. Salvini : resto della mia idea : ... ero un No Tav vedendo i costi e il traffico', dice all'agenzia Adnkronos Marco Ponti, capo della commissione per l'analisi costi-benefici della Tav e professore in pensione di Economia applicata al ...

Latte - Salvini riceve deLegazione pastori sardi cui promette sistema sussidi : "Lavoro per una soluzione entro 48 ore per restituire dignità e lavoro ai sardi" . Questa la promessa del vicepremier Matteo Salvini , che oggi ha ricevuto al Viminale , assieme al sottosegretario all'...

Alessandra Ghisleri M5s e Lega uniti conviene. I grillini si sgretolerebbero senza - Salvini invece continua a crescere : Ecco l’analisi su LA7 di Alessandra Ghisleri sulla vita del governo dopo il vito dell’Abruzzo “Non fare cadere il governo conviene sia a Matteo Salvini che così può portare avanti la sua azione sia al Movimento 5 stelle che altrimenti dovrebbe mettersi al lavoro per ritrovare un’unità che ora non c’è più visto che si stanno disgregando”. Alessandra Ghisleri, ospite di Omnibus su La7, spiega perché Lega e ...

Sondaggio di Renato Mannheimer : un grillino su tre adesso vota la Lega di Matteo Salvini : Il Movimento 5 stelle andrà a schiantarsi. E i risultati delle elezioni regionali in Abruzzo danno, in questo senso, delle indicazioni importanti. Ma soprattutto, sottolinea Renato Mennheimer nel suo Sondaggio su il Giornale, ormai un elettore grillino su tre vota la Lega di Matteo Salvini. "Limitan

Calabria - la guerra della Lega : lettera a Salvini per rimuovere Furgiuele. “Con lui partito al centro di perplessità e ombre” : Poca “trasparenza”, tante “ombre” e “logiche perverse” nella gestione della Lega in Calabria. La denuncia arriva dalla base del partito di Matteo Salvini, con una lettera firmata da 200 militanti che chiedono la testa del deputato Domenico Furgiuele. A meno di un anno dalle elezioni comunali e regionali, il terremoto nel Carroccio in salsa calabra è solo questione di ore. Se fino a qualche anno fa, a queste latitudini, non si poteva nemmeno ...

Salvini incontra al Viminale deLegazione venezuelana. Telefonata con Guaidò : Incontro al Viminale tra il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e la delegazione venezuelana dopo la lettera inviata da Guaidò al governo italiano pochi giorni fa. Presenti al Viminale, ...

Caria attacca Salvini : «Dalla Lega ai pastori solo manganellate» : SASSARI. «Sentire Salvini che dice "Io sto con i pastori sardi" mi fa venire in mente le urla dei pastori manganellati nel porto di Civitavecchia il 28 dicembre del 2010. " dice l'assessore regionale ...

Venezuela - Moavero incontra deLegazione di Guaidò. Domani riferirà in Parlamento. Salvini : “Governo avrà posizione comune” : Il governo non ha ancora un posizione unitaria sulla crisi Venezuelana, ma il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha ricevuto oggi alla Farnesina il presidente della Commissione Esteri dell’Assemblea Nazionale di Caracas, Francisco Sucre, accompagnato dall’ex sindaco della capitale, Antonio Ledezma, e da Rodrigo Diamanti, rappresentante di Juan Guaidó per gli aiuti di emergenza provenienti dall’Europa. Lo ha fatto “anche a nome del ...