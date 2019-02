I Terrapiattisti alla riscossa | e se la Terra avesse la forma di una ciambella?

Da Agerola alla crociera : Terrapiattisti pronti a salpare. Ma c'è un problema : ecco quale : Foto dailybest I Terrapiattisti di tutto il mondo sono pronti a salpare in crociera per dimostrare la loro tesi che il mondo è piatto. Ma ci sarebbe un problema . Come riporta Il Fatto Quotidiano, il problema sarebbe che le carte nautiche sono tutte progettate pensando alla terra rotonda e quindi la crociera dei ...

Terrapiattisti in crociera - la nave è pronta a salpare nel 2020. Ma c’è un “piccolo” problema : “Le carte nautiche sono progettate pensando alla Terra rotonda” : Terrapiattisti di tutto il mondo (piatto) in crociera! L’annuncio solenne dell’evento in mare lo ha dato il sito web dell’associazione Flat Earth International Conference (FEIC) con una bella foto di un’enorme nave Harmony of the sea della compagnia inglese Royal Carribean pronta per salpare nel 2020. “La più grande ed audace avventura mai vista” viene spiegato con entusiasmo fornendo probabilmente a danarosi Terrapiattisti, come il rapper BoB e ...