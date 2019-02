Sassuolo-Juve | Locatelli | “Rigore? Non è per quello che abbiamo perso”

Sassuolo-Juve - è bufera : “era rigore - non sono state mostrate le immagini a rallentatore” : rigore Sassuolo-Juve – Nella giornata di ieri è andata in scena la 23^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo polemiche durante il match Sassuolo e Juventus, nel dettaglio sul contatto tra Szczesny e Djuricic con il portiere che ha travolto l’attaccante, dopo il controllo al Var l’arbitro ha deciso di non fischiare. “Djuricic viene abbattuto in area da Szczesny. Se non ci sono immagini chiare il ...

Sassuolo-Juventus - bufera Var : "Era chiaramente rigore" : LA STAMPA SI DIVIDE Il presunto rigore per il Sassuolo sulle pagine della Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport.

Moviola serie A - Sassuolo-Juve : Szczesny-Djuricic - era rigore : Sassuolo-JuveNTUS 0-3 Mazzoleni Szczesny colpisce prima Djuricic, poi la palla: era rigore Solita partita di Mazzoleni, incapace di decidere, guardate cosa fa sull'episodio Szczesny-Djuricic,, che ...

Sassuolo-Juventus - De Zerbi : “Potevamo sfruttare meglio le occasioni” : SASSUOLO JUVENTUS 0-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato della sconfitta contro la Juventus: “Potevamo sfruttare meglio le buone occasioni iniziali, forse avremmo perso lo stesso, ma l’impressione sarebbe stata diversa”. LEGGI ANCHE: Sassuolo-Juventus, Allegri: “Complimenti per non aver preso gol” Sassuolo-Juventus, […] L'articolo ...

Sassuolo-Juventus 0-3 - pagelle : Sensi pericoloso; Ronaldo invasato - Khedira visionario : Queste le pagelle del Sassuolo dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus nel posticipo della 23ª giornata: Consigli: 4,5 Prepara il pacco regalo con un rinvio frettoloso, da cui nasce il primo ...

Sassuolo-Juventus - Allegri : “Complimenti per non aver preso gol” : SASSUOLO JUVENTUS 0-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della vittoria contro il Sassuolo: “Loro passavano attraverso il mediano basso, credo che il Sassuolo sia la squadra con più possesso palla nella propria metà campo. Abbiamo rischiato, come sull’azione della parata di Szczesny, […] L'articolo Sassuolo-Juventus, Allegri: ...