Il problema delle scommesse nel basket giovanile

Banche - Di Maio : “Questa Europa a maggio è finita - dopo elezioni non avremo più problema delle letterine” : “Ogni volta che affrontiamo i problemi della concorrenza o i risarcimenti ci arrivano queste righe dalla Commissione europea che dicono che dobbiamo preferire delle regole che, guarda caso, favoriscono sempre i più forti. Come abbiamo detto prima con Matteo, ce ne freghiamo altamente. E dico un’altra cosa: ormai mancano tre-quattro mesi, questa Europa è finita, e queste lettere non arriveranno più”. Lo ha detto il vice premier ...

'Quello delle donne abusate nella Chiesa è un problema' - il Papa - : Città del Vaticano, 5 feb., askanews, - Quello delle donne vittima di abusi sessuali nella Chiesa 'è un problema': lo riconosce Papa Francesco. 'E' vero, dentro la Chiesa ci sono stati dei chierici ...

Brexit - il problema delle due Irlande e il confine fantasma : Da vent'anni il confine tra le due Irlande non esiste più ma il collante dell'accordo di pace tra il Regno Unito e la Repubblica d'Irlanda è stata la comune adesione all'Unione europea. Con la Brexit ...

Brexit - il problema delle due Irlande e il confine fantasma : Da vent'anni il confine tra le due Irlande non esiste più ma il collante dell'accordo di pace tra il Regno Unito e la...

Anthem : BioWare ha già sistemato molte delle problematiche osservate nella VIP Demo : Dopo i primi, travagliati contatti col pubblico da parte di Anthem, che si è mostrato in una VIP Demo minata da diverse problematiche (di cui vi abbiamo dato ampio resconto), BioWare ha voluto fare il punto della situazione tramite le pagine del suo blog ufficiale, spiegando a quanti attendono il gioco con trepidazione quali migliorie sono state apportate. E magari cercando, al tempo stesso, di dipanare le nebbie della perplessità che hanno ...

Come è stato affrontato il problema delle droghe in Italia dalla diffusione a oggi : La droga è l'ottava piaga del secolo, così, ancora una volta il «Corriere» intitola un'inchiesta del maggio 1954 sul traffico e sul vizio delle droghe. Tre domande vengono rivolte a degli esperti: Esiste o non esiste la piaga sociale degli stupefacenti? Il problema è più grave ora o lo è stato maggiormente nel passato? Quali mezzi risultano più idonei per stroncare il traffico e combattere il ...

Notification Repeater risolve il problema delle notifiche su alcuni smartphone Xiaomi : Notifiication Repeater pone un rimedio a un fastidioso problema che affligge alcuni dispositivi Xiaomi con MIUI 10, che non mostrano alcune notifiche. L'articolo Notification Repeater risolve il problema delle notifiche su alcuni smartphone Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Scuole Caltanissetta - Mancuso - FI - : "Ho parlato con Lagalla - il problema delle scuole si può considerare risolto. No a sciacallaggio della ... : Guai a pensare, anche solo per un attimo, che la politica di questa Provincia e di questa Regione, possa in qualche modo svantaggiare gli studenti e le scuole. Noi siamo quelli che, dopo tanti anni ...

Caos Milan - i motivi delle debacle rossonera : il vero problema non è Higuain : Nella serata di ieri è andata in scena la giornata di Europa League, due le squadre italiane in campo: la Lazio ed il Milan. I biancocelesti nonostante la sconfitta hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale, discorso diverso per gli uomini di Gattuso, il ko è costato l’eliminazione. Brutta prestazione della squadra rossonera, il Milan sembrava in controllo fino al 60′, poi una disattenzione ha portato al vantaggio dei ...